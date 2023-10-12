ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турецкая Республика Северного Кипра
Жилая
Кирения
Бунгало
Бунгало с бассейном в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Кирения
5
Бунгало
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни с Pervaya liniya Vid na zhiteltvo
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
112 м²
9/9
Апартаменты 2 + 1 на 9-ом этаже. Срок дачи в эксплуатацию февраль-март 2022 г. на первой лин…
€98,822
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с общественным бассейном, рядом с пляжем
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
€57,725
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
56 м²
11
Апартаменты с одной спальней (1+1), общая площадь от 56 кв.м до 68 кв.м + балкон/терраса от …
€130,580
1
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
130 м²
1/5
Современная Недвижимость у Моря в Газимагусе, Северный Кипр Современные квартиры расположены…
€239,254
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
89 м²
1/10
Современная Роскошная Недвижимость в Комплексе с Панорамным Видом на Море в Кирении Предлага…
€369,966
Рекомендовать
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
34 м²
20
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА: НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦИЯ: 3…
€76,346
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
60 м²
2/2
ID: CP-689 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -1500M - Расстояние до…
€151,467
Рекомендовать
Студия 1 ванная
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
1
45 м²
5
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€108,230
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни
Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
80 м²
1/1
ID: CP-728 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Фамагуста/ Кючук Эренкой - Расстояние до моря -…
€458,237
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
2
112 м²
2
-Великолепный вид на море и горы -Высококачественные строительные материалы -Студии, лофт-…
€140,747
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с predostavlyaetsya VNZh
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
4
152 м²
4-комнатное бунгало 152 м² с собственным участком земли в 1 километре от моря. Комплекс рас…
€426,012
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Georgios, Турецкая Республика Северного Кипра
4
1
175 м²
Новые и Просторные Виллы в Хорошем Месте в Гирне на Северном Кипре Гирне – это развитый сред…
€375,950
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL