Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Жилая
  4. Кирения
  5. Бунгало

Бунгало с бассейном в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Кирения
5
Бунгало В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни с Pervaya liniya Vid na zhiteltvo в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с Pervaya liniya Vid na zhiteltvo
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 9/9
Апартаменты 2 + 1 на 9-ом этаже. Срок дачи в эксплуатацию февраль-март 2022 г. на первой лин…
€98,822
Квартира 1 спальня с балконом, с общественным бассейном, рядом с пляжем в Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с общественным бассейном, рядом с пляжем
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€57,725
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 11
Апартаменты с одной спальней (1+1), общая площадь от 56 кв.м до 68 кв.м + балкон/терраса от …
€130,580
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1/5
Современная Недвижимость у Моря в Газимагусе, Северный Кипр Современные квартиры расположены…
€239,254
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 1/10
Современная Роскошная Недвижимость в Комплексе с Панорамным Видом на Море в Кирении Предлага…
€369,966
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 20
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:   НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦИЯ: 3…
€76,346
Квартира 1 спальня в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/2
ID: CP-689 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения - Расстояние до моря -1500M - Расстояние до…
€151,467
Студия 1 ванная в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 5
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€108,230
Пентхаус 2 спальни в Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
ID: CP-728 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Фамагуста/ Кючук Эренкой - Расстояние до моря -…
€458,237
Пентхаус 1 спальня в Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
-Великолепный вид на море и горы -Высококачественные строительные материалы  -Студии, лофт-…
€140,747
Вилла 4 комнаты с predostavlyaetsya VNZh в Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 комнаты с predostavlyaetsya VNZh
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Площадь 152 м²
4-комнатное бунгало 152 м² с собственным участком земли в 1 километре от моря. Комплекс рас…
€426,012
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Agios Georgios, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Georgios, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
Новые и Просторные Виллы в Хорошем Месте в Гирне на Северном Кипре Гирне – это развитый сред…
€375,950

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти