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Бунгало с бассейном в Кирении, Северный Кипр

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Girne Belediyesi
8
Кирения
6
Catalkoy Esentepe Belediyesi
5
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
3
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3 объекта найдено
Бунгало 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Бунгало 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Лас-Касалия - 3 Бангалоу (2+1)Уэллнесс и Люксур РисденсЕвропа – ваш немецкий партнерНепосред…
$620,669
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Агентство
ISB Global Immobilien
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Бунгало 3 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Бунгало 3 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 140 м²
Бунгало 3+1 в Mykonos Homes Роскошное бунгало расположено на берегу моря в Есентепе, в больш…
$2,00 млн
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Бунгало 3 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Бунгало 3 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Новое бунгало с 3 спальнями на берегу моря в Эсентепе! В этом престижном комплексе на берегу…
$1,02 млн
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Параметры недвижимости в Кирении, Северный Кипр

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