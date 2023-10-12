Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Жилая
  4. Кирения
  5. Бунгало

Бунгало с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Кирения
5
Бунгало В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальня с балконом, с общественным бассейном, рядом с пляжем в Spathariko, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с общественным бассейном, рядом с пляжем
Spathariko, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€76,234
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Этаж 2/2
Роскошные Бунгало с Видом на Море и Горы в Татлысу, Газимагуса Роскошные бунгало расположены…
€870,000
Таунхаус 3 спальни в Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 3 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Жилой комплекс расположен в д.Алсанджак в районе г.Кирении (в 15ти мин.езды), в пешей доступ…
€301,180
Квартира в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Искеле – Северный Кипр.В жилом ком…
€126,357
Квартира 2 спальни с балконом, с крытой парковкой, с Fitted Wardrobes в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с балконом, с крытой парковкой, с Fitted Wardrobes
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
€75,077
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 5/5
Современная Недвижимость у Моря в Газимагусе, Северный Кипр Современные квартиры расположены…
€347,030
Квартира 4 комнаты в Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 4 комнаты
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Площадь 163 м²
100 м до пляжа «Коув» 1 км до поля для гольфа Korineum Общий пейзажный бассейн с видом на …
€363,345
Квартира 1 спальня в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/7
Таких цен уже нет на острове 1+1 от 62.000GBP  Представляем вашему вниманию новый жилой …
€74,843
Квартира 1 спальня с лифтом, с видом на море, с парковка в Потамос Тоу Кампоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с лифтом, с видом на море, с парковка
Потамос Тоу Кампоу, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 19
ID: CP-631 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр - Расстояние до моря -100 м - Супермаркеты 300 м …
€111,680
Пентхаус 3 спальни в Воуно, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни
Воуно, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Красивый, современный комплекс в очень тихом месте с прекрасным видом на горы и море.У каждо…
€411,539
Студия 1 спальня с балконом в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня с балконом
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/11
Новая однокомнатная квартира в комплексе с развитой инфраструктурой ( бассейны, детские игро…
€81,255
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kazafani, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazafani, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы со Стильным Дизайном в Удивительном Месте в Озанкой, Гирне Виллы на Северном…
€743,000

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти