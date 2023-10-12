ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турецкая Республика Северного Кипра
Жилая
Кирения
Бунгало
Бунгало с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Кирения
5
Бунгало
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня с балконом, с общественным бассейном, рядом с пляжем
Spathariko, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
€76,234
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
5
3
195 м²
2/2
Роскошные Бунгало с Видом на Море и Горы в Татлысу, Газимагуса Роскошные бунгало расположены…
€870,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
3
3
150 м²
Жилой комплекс расположен в д.Алсанджак в районе г.Кирении (в 15ти мин.езды), в пешей доступ…
€301,180
Рекомендовать
Квартира
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Искеле – Северный Кипр.В жилом ком…
€126,357
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с крытой парковкой, с Fitted Wardrobes
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
€75,077
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
130 м²
5/5
Современная Недвижимость у Моря в Газимагусе, Северный Кипр Современные квартиры расположены…
€347,030
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4
163 м²
100 м до пляжа «Коув» 1 км до поля для гольфа Korineum Общий пейзажный бассейн с видом на …
€363,345
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
50 м²
3/7
Таких цен уже нет на острове 1+1 от 62.000GBP Представляем вашему вниманию новый жилой …
€74,843
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с видом на море, с парковка
Потамос Тоу Кампоу, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
54 м²
19
ID: CP-631 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр - Расстояние до моря -100 м - Супермаркеты 300 м …
€111,680
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни
Воуно, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
111 м²
Красивый, современный комплекс в очень тихом месте с прекрасным видом на горы и море.У каждо…
€411,539
Рекомендовать
Студия 1 спальня с балконом
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
1/11
Новая однокомнатная квартира в комплексе с развитой инфраструктурой ( бассейны, детские игро…
€81,255
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kazafani, Турецкая Республика Северного Кипра
5
3
212 м²
2
Отдельные Виллы со Стильным Дизайном в Удивительном Месте в Озанкой, Гирне Виллы на Северном…
€743,000
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
с видом на море
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL