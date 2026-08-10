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Бунгало с видом на горы в Кирении, Северный Кипр

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Girne Belediyesi
8
Кирения
6
Catalkoy Esentepe Belediyesi
5
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
3
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7 объектов найдено
Бунгало 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Бунгало 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Лас-Касалия - 3 Бангалоу (2+1)Уэллнесс и Люксур РисденсЕвропа – ваш немецкий партнерНепосред…
$620,669
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ISB Global Immobilien
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Бунгало 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Бунгало 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Виллы в охраняемом комплексе в престижном районе Гирне Гирне – портовый город, расположенный…
$845,114
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Бунгало 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Бунгало 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Виллы с частным садом и бассейном на Северном Кипре в Гирне, Эсентепе Северный Кипр, третий …
$783,599
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Бунгало 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Бунгало 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Виллы в окружении природы с панорамными видами в Эсентепе, Северный Кипр Гирне – один из сам…
$904,952
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Бунгало в Василия, Северный Кипр
Бунгало
Василия, Северный Кипр
Количество спален 3
Площадь 120 м²
$150,329
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Бунгало в Karavas, Северный Кипр
Бунгало
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
$318,698
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Бунгало в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Бунгало
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
$303,064
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Параметры недвижимости в Кирении, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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