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Квартиры с бассейном в Girne Belediyesi, Северный Кипр

Кирения
45
Агиос Георгиос
9
Казафани
6
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5 объектов найдено
Квартира в Термея, Северный Кипр
Квартира
Термея, Северный Кипр
Площадь 65 м²
Комплекс расположен в уютном районе Доганкей и включает в себя всего 40 квартир, что обеспеч…
$210,150
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Квартира 2 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Новый проект в районе Эсентепе, премиум класса на 1й линии Средиземноморского побережья. Рас…
$102,218
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Квартира 2 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Новый проект находится в Кирении, состоит из 3 блоков, которые включают 39 квартир (1+1, 2+1…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Казафани, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Казафани, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 106 м²
Этаж 1/10
🗝️ Квартира с ремонтом в готовом доме 🏨 Комплекс премиум класса 💵 Возможность оплаты в…
$172,974
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Квартира в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Площадь 135 м²
Уникальный жилой комплекс, расположенный в самом сердце прекрасного города Кирения - города …
$455,767
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Типы недвижимости в Girne Belediyesi

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Girne Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
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