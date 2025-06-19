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Квартиры с видом на море в Girne Belediyesi, Северный Кипр

Кирения
45
Агиос Георгиос
9
Казафани
6
Квартира Удалить
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217 объектов найдено
Пентхаус в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
$138,303
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Квартиры в комплексе на первой береговой линии у моря в Эсентепе, Гирне Гирне – хорошо разви…
$651,447
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Квартира 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 1/2
Стильные квартиры в проекте возле моря на Северном Кипре в Гирне В последние годы Гирне стал…
$406,543
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Пентхаус 1 комната в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 1 комната
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1/2
Квартиры с видом на море на Северном Кипре, Гирне, рядом с полями для гольфа Кипр – райский …
$162,848
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 1/2
Квартиры на Первой Береговой Линии в Гирне, Северный Кипр. Квартиры с видом на море и горы р…
$380,011
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 156 м²
Этаж 2
Квартиры в жилом комплексе с частным пляжем в Гирне, Каршияка Каршияка, расположенная в Туре…
$360,345
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Этаж 2/2
Квартиры с видом на море в многофункциональном комплексе в Лапте, Северный Кипр Лапта – это …
$420,437
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Квартира 1 комната в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 2
Квартиры с видом на горы и море в Гирне Современные квартиры расположены на Северном Кипре в…
$143,331
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 346 м²
Этаж 4/4
Квартиры с бассейном-инфинити в Гирне с видом на море и горы Гирне – один из крупнейших горо…
$495,516
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 162 м²
Этаж 3/3
Стильные Новые Квартиры с Особым Дизайном в Гирне на Северном Кипре Стильные квартиры находя…
$359,220
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Квартира 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Квартиры в комплексе на первой береговой линии у моря в Эсентепе, Гирне Гирне – хорошо разви…
$542,872
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 2/2
Квартиры в Гирне в Комплексе с Частным Пляжем Эсентепе – красивый район, расположенный в рег…
$542,872
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Квартира 2 спальни в Агиос Георгиос, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Агиос Георгиос, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
$114,250
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Квартира 1 комната в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 4/9
Квартиры с Открытым Видом на Море в Комплексе на Северном Кипре в Гирне Квартиры расположены…
$226,389
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Квартира 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Готовые квартиры с видом на море и горы в Алсанджаке, Гирне Алсанджак – популярный приморски…
$393,871
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Квартира 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 3
Инвестиционные квартиры в комплексе с бассейном на Северном Кипре в Гирне Квартиры расположе…
$210,219
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Квартира 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 1/5
Готовые квартиры на Северном Кипре в Гирне Гирне – важный туристический и образовательный го…
$202,116
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Квартира 2 спальни в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
$87,191
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Квартира 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Этаж 4
Квартира 3+1 Площадь: 110м2 Престижная недвижимость на побережье Кирении, рядом находитс…
$168,369
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Пентхаус в Агиос Георгиос, Северный Кипр
Пентхаус
Агиос Георгиос, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
$90,198
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Квартира 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 6/7
Квартиры в комплексе в Гирне, подходящие для сдачи в аренду. Квартиры с 2 спальнями находятс…
$463,174
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Квартира 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 1/2
Недвижимость с Видом На Море и Бассейном в Алсанджаке. Многоквартирный проект в Гирне на Сев…
$251,779
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Квартира 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 3
Квартиры с 2 спальнями в комплексе с бассейном и видом на море и горы в Гирне Гирне, располо…
$166,449
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Квартира 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 1/2
Квартиры с Видом на Горы Рядом с Морем в Караагаче, Гирне. Квартиры с видом на горы и море р…
$542,872
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Квартира 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Квартиры в Алсанджаке, Гирне, на Северном Кипре, в окружении моря и природы Алсанджак – попу…
$1,48 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 7/8
RECAİOĞLU APT 16, который является новейшим жилым проектом семьи Recaioğlu Group, имеет само…
$223,690
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Пентхаус 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 8/10
Стильные Квартиры в Комплексе с Захватывающим Видом на Море на Северном Кипре, Гирне Предлаг…
$2,71 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 5/5
Готовые квартиры на Северном Кипре в Гирне Гирне – важный туристический и образовательный го…
$358,065
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Квартира 1 спальня в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/2
ДОМ С БАССЕЙНОМ КАСА ДЕЛЬ МАРЕ КВАРТИРА С 1 СПАЛЬНЕЙ  СРОК СДАЧИ ИЮНЬ 2026 год (+6 мес…
$245,278
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Квартира 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 10
Стильные Квартиры в Комплексе с Захватывающим Видом на Море на Северном Кипре, Гирне Предлаг…
$556,733
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Типы недвижимости в Girne Belediyesi

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Girne Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
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с террасой
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