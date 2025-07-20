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Квартиры около гольф-клуба в Girne Belediyesi, Северный Кипр

Кирения
45
Агиос Георгиос
9
Казафани
6
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1 объект найдено
Студия 1 комната в Карми, Северный Кипр
Студия 1 комната
Карми, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
О проекте: Всего в нескольких шагах от Средиземного моря, Casa del Mare — это роскошный жил…
$181,085
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Типы недвижимости в Girne Belediyesi

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