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Квартиры с садом в Girne Belediyesi, Северный Кипр

Кирения
45
Агиос Георгиос
9
Казафани
6
Квартира Удалить
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12 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Агиос Георгиос, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Агиос Георгиос, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
$114,250
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Квартира 2 спальни в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
$87,191
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Квартира 1 спальня в Агиос Георгиос, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Агиос Георгиос, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
$72,158
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Квартира 2 спальни в Казафани, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Казафани, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
$100,420
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Квартира 1 спальня в Казафани, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Казафани, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
$50,511
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Квартира 2 спальни в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Площадь 65 м²
$78,051
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Квартира 3 спальни в Казафани, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Казафани, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
$105,712
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Квартира 2 спальни в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
$168,369
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Квартира 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1
Современный комплекс апартаментов, находящийся в Верхней Кирении. В дополнении к удобной цен…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
$119,061
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Квартира 2 спальни в Беллапаис, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Беллапаис, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
$264,580
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Квартира 2 спальни в Тримити, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Тримити, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
$60,072
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Типы недвижимости в Girne Belediyesi

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Girne Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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