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Дома с видом на горы в Gazimagusa District, Северный Кипр

Фамагуста
5
Gazimagusa Belediyesi
31
Yenibogazici Belediyesi
10
Агиос Сергиос
10
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9 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 347 м²
О вилле: Casa del Mare предлагает эксклюзивные роскошные виллы, спроектированные для соче…
$2,74 млн
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Дуплекс 2 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Дуплекс 2 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Введение Salos — это бутик-развитие на берегу моря в Северном Кипре, предлагающее уединен…
$246,529
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Вилла 4 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
$444,576
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Дуплекс 4 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Дуплекс 4 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Продажа от собственника Sea Terra Reserve 3+1 Северный Кипр Татлису; 100 кв + 20 кв терра…
$139,062
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Таунхаус 5 комнат в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Таунхаус 5 комнат
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Количество этажей 3
Танхаус в 3 этажа, большая гостинная объединенная с кухней, 3 спальни, 2 санузла, терраса…
$290,632
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Бунгало в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Бунгало
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
$303,064
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Дуплекс 4 комнаты в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Дуплекс 4 комнаты
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
FORTUNA VILLAS YENIBOGAZICI We are here with our project consisting of 4 spacious duplex …
$324,002
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Дом 5 комнат в Артеми, Северный Кипр
Дом 5 комнат
Артеми, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 347 м²
Этаж 1/2
CASA DEL MARE  VILLAS  SPECIFICATION 4+1 SPACIOUS LIVING ROOM HALLWAY WITH CLOAKR…
$2,80 млн
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Вилла в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
$348,764
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Типы недвижимости в Gazimagusa District

виллы
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Gazimagusa District, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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