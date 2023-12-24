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Realting.com
Турецкая Республика Северного Кипра
Жилая
Gazimağusa District
Дома
Дома в Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
виллы
92
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179 объектов найдено
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Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
4
3
240 м²
Роскошная отдельная вилла с 3 спальнями в Прайм-Бо-аз-Шкеле. Превосходное расположен…
€229,473
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RECOM
Языки общения: English, Русский
Бунгало 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
110 м²
Уникальное бунгало площадью 110 кв. м., особенное и уютное место, где можно насладиться жизн…
€229,473
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RECOM
Языки общения: English, Русский
Дом 4 комнаты
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
4
170 м²
Стильная вилла привлечет Ваше внимание! Обращаем ваше внимание на новый проект, сочетающий в…
€434,198
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Дом 4 комнаты
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
4
183 м²
Купить Таунхаус на Кипре с компанией Veles! Итак, мы представляем вам полностью готовый тан…
€407
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Дом 5 комнат
Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
5
300 м²
Прекрасная 4+1 Вилла в Татлысу привлечет Ваше внимание! В сказочном месте между величестве…
€978,961
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Дом 4 комнаты
Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
4
185 м²
Прекрасная 3+1 Вилла в Татлысу привлечет Ваше внимание! В сказочном месте между величествен…
€456,081
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Дом 3 комнаты
Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
3
83 м²
Покупка Таунхауса в Искеле привлечет Ваше внимание! Закрытый комплекс в центре заповедника. …
€234,951
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Дом 3 комнаты
Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
3
83 м²
Покупка Виллы на Северном Кипре привлечет Ваше внимание! Закрытый комплекс в центре заповедн…
€328,240
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Дом 3 комнаты
Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
3
83 м²
Прекрасная Вилла 2+1 в Искеле привлечет Ваше внимание! Итак, мы приготовили для вас предложе…
€262,592
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Дом 4 комнаты с Sportzal
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
4
136 м²
Вилла 3+1 в Фамагусте привлечет Ваше внимание! Добро пожаловать в ваши будущие апартаменты. …
€332,847
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Дом 5 комнат с Sportzal
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
5
148 м²
Вилла 4+1 в Фамагусте привлечет Ваше внимание! Добро пожаловать в ваши будущие апартаменты. …
€436,501
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Дом 6 комнат
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
6
217 м²
Роскошная Вилла 5+1 в Искеле привлечет Ваше внимание! Виллы комплексе спроектированные извес…
€483,722
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Дом 5 комнат с Sportzal
Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
5
256 м²
Готовая Вилла в Татлысу привлечет Ваше внимание! Данная Вилла расположена в живописном райо…
€921,375
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Дом 4 комнаты с Sportzal
Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра
4
209 м²
Вилла 3+1 в Татлысу привлечет Ваше внимание! Добро пожаловать в комплекс расположенный в Тат…
€1,27 млн
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Дом 5 комнат
Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра
5
154 м²
Готовая Вилла 4+1 в Татлысу привлечет Ваше внимание! Приветствуем вас в этой роскошной вилл…
€310,849
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Дом 5 комнат с Sportzal
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
5
470 м²
Роскошная вилла в Искеле привлечёт Ваше внимание! Итак, это роскошный жилой комплекс, распо…
€564,342
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Дом 4 комнаты с Sportzal
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
4
319 м²
Уютная вилла в Искеле привлечёт Ваше внимание! Итак, это роскошный жилой комплекс, располож…
€385,826
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Дом 4 комнаты
Энгоми, Турецкая Республика Северного Кипра
4
429 м²
Вилла с 3 спальнями в Тузла привлечет Ваше внимание! Проживите каждый момент своей жизни на…
€460,687
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Дом 4 комнаты
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
4
173 м²
Вилла в новом проекте в Йенибоазичи привлечёт Ваше внимание! Итак, высококачественный и уник…
€472,354
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Дом 3 комнаты
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
3
Уютный домик с двумя спальнями привлечёт Ваше внимание! Итак, для Вас шикарная вилла площадь…
€437,653
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Дом 3 комнаты
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
3
98 м²
Роскошная Вилла 2+1 в Искеле привлечёт Ваше внимание! Это роскошный комплекс, расположенный …
€322,481
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Дом 4 комнаты
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
4
126 м²
Уютная Вилла 3+1 на Лонг Бич привлечёт Ваше внимание! Это роскошный комплекс, расположенный …
€368,550
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Дом 4 комнаты
Стиллой, Турецкая Республика Северного Кипра
4
155 м²
Трехспальная отдельная вилла в Мутлуяке на Северном Кипре. Прежде всего, данная вилла имеет …
€287,930
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Дом 5 комнат с Sportzal
Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра
5
210 м²
Превосходная вилла в эко комплексе привлечет Ваше внимание! Новый комплекс где сбываются ме…
€691,031
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Дом 4 комнаты с Sportzal
Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
4
120 м²
Вилла с тремя спальнями в люксовом комплексе привлечет Ваше внимание! Этот комплекс располо…
€431,895
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Дом 4 комнаты
Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра
4
285 м²
Бунгало на лазурном берегу привлечет Ваше внимание! Предлагаем Вам посмотреть на этот новый …
€581,618
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Дом 4 комнаты
Мелоунта, Турецкая Республика Северного Кипра
4
150 м²
Великолепное бунгало для Вас привлечет Ваше внимание! Бутик-проект всего из 14 домиков, кажд…
€863,789
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Дом 4 комнаты
Энгоми, Турецкая Республика Северного Кипра
4
250 м²
Роскошное новое бунгало привлечет Ваше внимание! Представляем Вашему вниманию городской про…
€287,930
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Дом 2 комнаты
Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
2
67 м²
Новые апартаменты для Вас привлекут Ваше внимание! Предлагаем Вам взглянуть на квартиру в Т…
€161,241
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Дом 2 комнаты с Sportzal
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
2
125 м²
Лофт апартаменты в новом комплексе привлекут Ваше внимание! Представляем Вам Новый проект, …
€137,055
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Параметры недвижимости в Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
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