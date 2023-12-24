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Бунгало в Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра

Бунгало В архив
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5 объектов найдено
Бунгало 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Уникальное бунгало площадью 110 кв. м., особенное и уютное место, где можно насладиться жизн…
€229,473
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Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 285 м²
Количество этажей 1
Современные Бунгало у Моря в Газимагузе на Северном Кипре Татлысу – прибрежный город в Газим…
€740,000
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Бунгало 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 325 м²
Количество этажей 1
Новые Дома для Отдыха и Инвестиций в Татлысу, Фамагуста Современные дома расположены в тихом…
€1,12 млн
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Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Бунгало в Комплексе с Концепцией Велнес-Центра в Татлысу на Северном Кипре Татлысу, располож…
€601,000
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Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 295 м²
Количество этажей 1
Дома в Стиле Бунгало в Жилом Комплексе на Северном Кипре в Газимагусе Расположенный на север…
€596,000
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Параметры недвижимости в Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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