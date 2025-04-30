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Дома с гаражом в Gazimagusa District, Северный Кипр

Фамагуста
5
Gazimagusa Belediyesi
31
Yenibogazici Belediyesi
10
Агиос Сергиос
10
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5 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 381 м²
Количество этажей 2
Cliffside Villas с захватывающим видом на море Блок A, вилла 4+1 567 м2 с бассейном 40 м2…
$1,53 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Дуплекс 4 комнаты
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Semi detached holiday and living villas, exclusive pre launch prices. 40% downpayment and…
$324,002
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Вилла 4 комнаты в Энгоми, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Энгоми, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
Количество этажей 1
Вилла с собственным бассейном, готовая к заселению, построенная на участке площадью 479 м2 в…
$489,126
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Вилла 5 комнат в Аканту, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 567 м²
Количество этажей 3
Cliffside Villas с захватывающим видом на море Блок A, вилла 4+1 567 м2 с бассейном 40 м2…
$2,80 млн
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Вилла 4 комнаты в Энгоми, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Энгоми, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Вилла с собственным бассейном, готовая к заселению, построенная на участке площадью 479 м2 в…
$651,352
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Типы недвижимости в Gazimagusa District

виллы
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Gazimagusa District, Северный Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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