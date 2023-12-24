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Таунхаусы в Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра

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6 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Потрясающая новая вилла с 3 спальнями, в которой раньше никто не жил, недавно появилась на р…
€399,991
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Языки общения: English, Русский
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 127 м²
Количество этажей 3
Вилла на 4 хозяина, апартаменты в три этажа (3+1), три спальни, 4 сан.узла. На 1 этаже - гос…
€349,262
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Таунхаус 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом в Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Приватный комплекс апартаментов и вилл класса люкс с уникальной концепцией в самом живописно…
€156,500
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Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
Виллы с Роскошным Дизайном и Видом на Море на Северном Кипре в Газимагусе Современные виллы …
€289,000
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Таунхаус 2 спальни в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 2 спальни
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Общая площадь проекта - 133.800 м2. Он расположен всего в 200 метрах от хорошо оборудован…
€248,281
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Таунхаус 2 спальни в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 2 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
ПЕНТАУС 2 + 1 В УНИКАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕОт 137,500 фунтов;Эксклюзивный комплекс на первой лини с…
€137,500
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Параметры недвижимости в Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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