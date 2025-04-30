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Бунгало с террасой в Gazimagusa District, Северный Кипр

Gazimagusa Belediyesi
4
Фамагуста
4
Бунгало Удалить
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1 объект найдено
Бунгало в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Бунгало
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
$303,064
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Параметры недвижимости в Gazimagusa District, Северный Кипр

с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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