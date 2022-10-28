30 тысяч евро за переезд в Италию на ПМЖ - Подробности

В нескольких южных городах Италии готовы заплатить 30 тысяч евро тем, кто переедет туда и будет жить там на постоянной основе. Так власти борются с сокращением населения в небольших итальянских городах и, особенно, в сельской местности.

Речь о муниципалитете Пресичче-Акварика (на юге Саленто), в который входит два города — Пресичче и Акварика-дель-Капо. Это живописные города с величественными церквями, извилистыми улочками и множеством оливковых деревьев. Инициатива называется «Benvenuti a Presicce Acquarica» («Добро пожаловать в Пресичче Акварика»).

Какие есть нюансы:

полученные деньги можно будет направить исключительно на покупку и ремонт жилья;

грант от властей должен покрыть лишь 50% от общих затрат — то есть, если вы возьмете бонус от региона на покупку недвижимости в размере 30 тысяч евро, еще столько же вы должны будете покрыть собственными средствами;

купив дом в городе, нужно зарегистрировать его в качестве своего официального адреса.

На данный момент Пресичче-Акварике проживает примерно 10,500 человек. Кроме субсидий на недвижимость, регион предлагает и другие льготы: например, за каждого новорожденного ребенка здесь родителям выплачивают 1000 евро.

Читайте также: