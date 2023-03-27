В ОАЭ запустят свободную зону для «компаний будущего». Что это значит?

В ОАЭ запустят первую в мире свободную зону для «компаний будущего», которые занимаются цифровыми и виртуальными активами. О проекте на мероприятии Blockchain Life 2023 заявило правительство эмирата Рас-Аль-Хайма.

Название новой свободной зоны — RAK Digital Assets Oasis . Ожидается, что ее целевой аудиторией будут компании, внедряющие инновации в новых и развивающихся секторах будущего, включая метавселенную, блокчейн, токены, кошельки виртуальных активов, NFT, DAO, DApp и другие виды бизнеса, связанные с Web3.

Компаниям-резидентам будут помогать внедрять инновации, консультируя их специалистов, предоставляя финансирование, создавая для них гибридные рабочие пространства, акселераторы и инкубаторы.

Доктор Самир Аль Ансари, генеральный директор RAK Digital Assets Oasis, добавил: «Мы с нетерпением ждем встречи с самыми яркими умами Web3 в мире с их самыми прорывными идеями. RAK Digital Assets Oasis стремится предоставить следующему поколению предпринимателей возможность создавать преобразующие решения и формировать будущее бизнеса и экономики».

Запуск RAK запланирован на второй квартал 2023 года. В рамках первой фазы инициативы «NextGenFDI», планируется привлечь не менее 300 цифровых компаний. В целом, свободная зона должна помочь ОАЭ стать мировым лидером в цифровой экономике.