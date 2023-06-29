Как живется на Шри-Ланке: сколько нужно денег и к чему стоит готовиться

Шри-Ланка — островная страна в южной части Индийского океана. Она известна своими пляжами, тропическими лесами и древними храмами. Но каково жить в этой стране? О плюсах и минусах жизни на Шри-Ланке, менталитете ланкийцев, еде и ценах аренду нам рассказал Иван .

«Большинство приезжих тут — фрилансеры»

— За свои 37 лет я успел попробовать себя во многом: до Шри-Ланки долгое время работал в офисе, занимал должности от менеджера до коммерческого директора; после получил права шкипера (капитана) и стал заниматься авторскими трипами на яхте и на катамаране в разных странах, в особенности на Балеарских островах. На Шри-Ланку приехал на зимовку и прожил там три месяца. К сожалению, яхтинг здесь не развит, так как местные этого не допускают: если брать в аренду яхту, то только с их капитаном.

Для жизни на Шри-Ланке я выбрал район Унаватуна, поскольку он считается центром всей туристической зоны страны (она простирается от Хиккадувы до Велигамы/Матары). Как и в любом другом месте, на Шри-Ланке я чередовал работу и отдых, но здесь, ко всему прочему, у меня была вилла с выходом прямо к океану и с видом, о котором можно только мечтать. Так что мои фрилансерские будни выглядели примерно так: подъем, завтрак, кофе с видом на океан, работа, иногда перерывы на серфинг, а вечером — игра в настолки, покер и т.д.

Кстати, большинство приезжих тут — именно фрилансеры. Главное, найти хороший интернет для работы, так как могут быть нюансы: тут дома либо подключаются к обычному оператору со скоростью максимум 30м/с, либо же прокладывают оптоволокно (но оно есть далеко не везде). Так что этот момент нужно обязательно уточнять, когда берете жилье в аренду.

«Средняя зарплата местного жителя — $65»

— Шри-Ланка — бедная страна: средняя зарплата почти у любого местного жителя составляет 20,000 шри-ланкийских рупий (это где-то $65). Есть, конечно, столица Коломбо, где уровень жизни выше, но в остальных районах — бедность.

Следствием этого является особенная черта местных жителей — они добрые, приветливые и т.д., но когда дело доходит до денег, то на первый план выходят хитрость и жадность. Пример — тук-тукеры (водители местного транспорта): можно договориться о цене, а в итоге вас могут не довезти, сказав, что нужно еще доплатить.

С тем же можно столкнуться и при аренде жилья: с вас могут требовать дополнительные деньги за уборку, за вынос мусора, коммуналку, хотя изначально об этом не было и речи. Поэтому когда арендуете жилье, обязательно все спрашивайте и прописывайте в договоре (хотя иногда и это может не помочь).

К минусам местной жизни также могу точно отнести еду, так как готовят ее здесь невкусно: если вы зайдете в какое-нибудь кафе и попробуете что-то вкусное, значит в этом 100% поучаствовали иностранцы. Приносят заказанную еду в кафе тоже очень долго: зачастую можно прождать час, а то и больше.

Также я не в восторге от общественной городской медицины — это ужас и какой-то отдельный мир: как-то я приехал с порезами в 2 часа ночи, так меня начали зашивать только в 12:00 дня, причем лежал я сначала в коридоре, потом в общем зале, и лежак был без простыни и без подушки. В платной клинике, когда перевязывали, все делали четко, и причем в итоге вышло совсем недорого.

Конечно же, плюсов в жизни на Шри-Ланке тоже много: мне нравятся океан, воздух, горы, а также разнообразие фруктов и морепродуктов по низким ценам. Про местный чай, думаю, все и так знают. Также в стране есть много фабрик, где шьют брендовую одежду, поэтому можно свободно ехать сюда с пустым чемоданом и закупаться на месте.

«Больше всего денег уходит на аренду жилья и скутера»

— На Шри-Ланке почти все дешево, и что удивительно, из-за этого деньги улетают еще более незаметно. Вот несколько примеров местных расценок:

Такси от аэропорта до туристической зоны стоит примерно $40, но путь не близкий.

Тук-тук 5 км — 700 рупий ($2.30)

Скутер в аренду стоит от 35,000 рупий/месяц, то есть примерно $115 (если брать по дням, будет намного дороже).

Одежда: за 17,000 рупий ($55) можно купить 4 футболки, рубашку, шорты, 6 плавок.

Королевские креветки 1кг — 2200 рупий ($7).

Кальмары 1 кг — 1000 рупий ($3).

Рыба разная 1 кг — +/-1500 рупий ($5).

Алкоголь продают только в специализированных магазинах: пиво стоит 420 рупий ($1,3), ром Калипсо 4200 рупий ($14).

Посидеть в кафе у океана можно за 3000-4500 рупий ($10-$15), подальше от воды — 1500 рупий ($5). Но надо знать места.

Жилье в аренду можно найти от $250/месяц, в зависимости от пожеланий.

Таким образом, можно посчитать, сколько нужно денег для жизни на Шри-Ланке:

Жилье — $300.

Коммуналка — $60.

Сим-карта — $15.

Скутер — $120.

Еда — $60 (если готовить самому).

Итого — плюс-минус $555.

«Купить недвижимость у моря на Шри-Ланке почти невозможно»

— Арендовать квартиру на Шри-Ланке можно от $250, зависит от местоположения, количества комнат, наличия бытовой техники, кондиционера, бассейна (каждый этот пункт прибавляет к стоимости от $30).

Арендой в стране занимается очень много людей, достаточно лишь написать в чатах (телеграм, фейсбук) о своем поиске, и тебя забросают предложениями. Если арендовать через риелторов, то придется заплатить на $100 больше, но зато можно будет быть спокойным, так как риелторы работают уже с проверенными местными.

Купить недвижимость у моря на Шри-Ланке почти невозможно, а если и получится, то можно ее лишиться — у местных есть свои методы, с помощью которых они могут отобрать ваш объект с помощью своих юристов или добиться запрета для вашего въезда в страну. Так что, чтобы избежать излишних хлопот, лучше покупать недвижимость подальше в джунглях или в высотках.

Примечание. Иностранцы могут покупать недвижимость на Шри-Ланке, но при этом им придется заплатить земельный налог в размере 100% от стоимости объекта. Избежать этого можно, выбрав квартиру в кондоминиуме на четвертом и выше этаже.

Следует учитывать, что дом с земельным участком иностранец может приобрести только в долгосрочную аренду на 99 лет или оформив сделку на юридическое лицо, зарегистрированное на Шри-Ланке. В случае долгосрочной аренды, земельный налог составит 7%.

Что касается цен, то по данным сервиса Numbeo, стоимость квадратного метра на Шри-Ланке колеблется в пределах $1,046-$1,342.

— По сути, Шри-Ланка — это большая деревня без какой-либо инфраструктуры, если ты живешь не в столице. С другой стороны, а что нужно? Еда и жилье есть, клиника, школы и транспорт есть, — в принципе, для жизни все есть. Но если хочется более активной и тусовочной атмосферы, то лучше выбирать Таиланд или Бали.

С безопасностью на Шри-Ланке, в целом, все хорошо. Главное с местными жить дружно, по ночам стараться не гулять в безлюдных местах, и не садиться в тук-тук, когда там есть водитель и пассажир.

Словом, если вы лишены излишнего пафоса и любите Азию — Шри-Ланка вам однозначно подойдет. Если же предпочитаете Европу, то здешняя жизнь вам вряд ли придется по вкусу.