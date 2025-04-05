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Земельные участки в Шри-Ланка

1 объект найдено
Участок земли в Путталам, Шри-Ланка
Участок земли
Путталам, Шри-Ланка
УЧACТОK А ПЛOЩAДЬЮ 0,9648 ГА - 2 АКРA.Сoбственнocть с прaвoм аpeнды нa 99 лeт.Дeревня в окpу…
$452,815
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