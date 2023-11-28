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Квартиры в Румынии

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Бухарест, Румыния
Квартира 2 комнаты
Бухарест, Румыния
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Кэлэраши, Румыния
Квартира 2 спальни
Кэлэраши, Румыния
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 3
Двухкомнатная квартира в новом комплексе г. Бухарест Третий этаж. 68 квадратных метров…
€140,000
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Параметры недвижимости в Румынии

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