В Греции приняли новый миграционный кодекс, но он начнет работать только в январе 2024 года

Парламент Греции принял новый закон об эмиграции. Он корректирует несколько положений о ВНЖ для релокантов из третьих стран.

Кого затронут поправки? Поправки коснутся:

детей мигрантов, которые родились и выросли в Греции;

тех, кто хочет въехать в страну с целью работы.

В чем суть изменений?

Дети мигрантов, родившиеся и выросшие в Греции, смогут получить ВНЖ сроком действия 10 лет — раньше документ выдавали на 5 лет. При этом, люди, ставшие совершеннолетними во время пребывания в Греции, получат такой вид на жительство при условии, что они закончат три года школы к 23 годам и будут приняты на профессиональное обучение или в университет для продолжения учебы — раньше нужно было закончить шесть классов школы к тому же возрасту.

Еще одно изменение касается граждан стран, не входящих в ЕС, кто хочет устроиться на работу в Греции. С целью борьбы с дефицитом кадров в стране, Греция позволит определенным группам работников, проживающих в стране, менять место жительства.

Важный момент. Хотя новый закон и принят официально, вступит в силу он только в январе 2024 года.

На данный момент в Греции легально проживает около 750,000 граждан других стран; только в 2022 году Греция выдала более 150,000 ВНЖ иностранцам. Такими данными делится Министерство по вопросам миграции и убежища страны.