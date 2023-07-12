В Дании столкнулись с нехваткой специалистов по более, чем 60 направлениям. В связи с этим датское правительство опубликовало списки специальностей, в которых страна нуждается больше всего. Часть этого списка актуальна лишь до конца этого года.
Дания столкнулась с острой нехваткой кадров в 66 профессиях: здесь и высококвалифицированные специалисты, и работники без высшего образования. По информации, опубликованной на сайте Датского агентства по международному найму и интеграции (SIRI), иностранные специалисты получат возможность устроиться на работу на тех же условиях, что и коренное население.
Часть перечня профессий будет актуальна до 30 июня 2025 года, часть — лишь до 31 декабря 2023 года.
Напомним, в Дании приняли новый иммиграционный закон: специалистам с высокой зарплатой будут выдавать ВНЖ. Для этого нужно работать в стране, получая годовой оклад не менее €50 тысяч. При этом получить гражданство Дании все еще довольно сложно.
Вот список всех направлений, по которым не хватает специалистов:
|
Научные и инженерные ассоциированные специалисты:
- Лаборант
- Сантехник
- Технический дизайнер
|
Преподавательская и воспитательная работа:
- Учитель-предметник в профессиональном высшем среднем образовании
Требуемое образование: Профессиональная степень бакалавра + официальное признание Дании*
В списке до 30 июня 2025 года
|
Ассоциированные специалисты по бизнесу и администрированию:
- Менеджер по продажам и работе с клиентами
- Сотрудник-логист, продажи и закупки
- Медицинский секретарь
|
- Преподаватель бизнес-колледжа
Требуемое образование: степень магистра + официальное признание Дании*
В списке до 30 июня 2025 года
- Учитель начальной школы
Требуемое образование: Профессиональная степень бакалавра + официальное признание Дании*
В списке до 30 июня 2025 года
|
Юристы, социальные, культурные и связанные с ними младшие специалисты:
- Семейный консультант
- Приходской клерк
- Помощник прихода
- Су-шеф, кухня
|
- Работник по уходу за детьми/работник поддержки
Требуемое образование: Профессиональная степень бакалавра
В списке до 30 июня 2025 года
|
Работа специалиста по информации и связи:
|
Право, социальные науки и культура:
- Экономист
Требуемое образование: Степень магистра
В списке до 30 июня 2025 года
|
Генеральные и секретари:
|
- Социальный работник
Требуемое образование: Профессиональная степень бакалавра
В списке до 30 июня 2025 года
|
Работа с числами:
- Помощник бухгалтера
- Бухгалтер
- Бухгалтер и бухгалтерский секретарь
|
- Священник
Требуемое образование: Степень магистра
В списке до 30 июня 2025 года
|
Работники личных услуг:
|
- Работник социального образования
Требуемое образование: Профессиональная степень бакалавра
В списке до 30 июня 2025 года
|
Работники личной гигиены:
- Помощник по социальному и медицинскому обслуживанию, учреждения и больницы
Требование: Датское разрешение
- Помощник по социальному и медицинскому обслуживанию, частные дома
Требование: Датское разрешение
|
Естественные науки и инженерия:
- Химик
Требуемое образование: Степень магистра
В списке до 30 июня 2025 года
- Инженер по автоматизации
Требуемое образование: Профессиональная степень бакалавра или магистра
В списке до 30 июня 2025 года
- Инженер-строитель
Требуемое образование: Профессиональная степень бакалавра или магистра
В списке до 30 июня 2025 года
- Градостроитель
Требуемое образование: Степень магистра
В списке до 30 июня 2025 года
|
Сельское хозяйство:
|
Техник работает в области науки, техники, судоходства и авиации:
- Менеджер по архитектурным технологиям и строительству
Требуемое образование: Профессиональная степень бакалавра
В списке до 30 июня 2025 года
|
Строительные и связанные с ними профессии (за исключением электриков):
- Кухонный слесарь
- Плотник
- Сантехник
- Строительный художник и декоратор
|
Технические специалисты и помощники в здравоохранении:
- Рентгенограф
Требуемое образование: Профессиональная степень бакалавра + датское разрешение*
В списке до 30 июня 2025 года
- Фармацевт
Требуемое образование: Профессиональная степень бакалавра + датское официальное разрешение**
В списке до 30 июня 2025 года
|
Металлургия, машиностроение и смежные профессии:
- Кузнец
- Работник по листовой металлу
- Промышленный техник
- CNC-оператор
- Механик, легковые автомобили и фургоны
- Велосипедный механик
|
Здравоохранение:
- Главный врач
Требуемое образование: степень магистра + датское разрешение*
В списке до 30 июня 2025 года
- Врач
Требуемое образование: степень магистра + датское разрешение*
В списке до 30 июня 2025 года
- Врач по специальности
Требуемое образование: степень магистра + датское разрешение*
В списке до 30 июня 2025 года
|
Работники электротехнической и электронной промышленности:
- Электрик
- Автоматический технический техник
- Техник по электронике
- Телекоммуникационный техник
Информационно-коммуникационные технологии:
- ИТ-консультант
Требуемое образование: Не менее трех лет ИТ-образования на уровне бакалавра
В списке до 30 июня 2025 года
- ИТ-архитектор
Требуемое образование: Не менее трех лет ИТ-образования на уровне бакалавра
В списке до 30 июня 2025 года
- ИТ-инженер
Требуемое образование: Не менее трех лет ИТ-образования на уровне бакалавра
В списке до 30 июня 2025 года
- Консультант по ИТ-безопасности
Требуемое образование: Не менее трех лет ИТ-образования на уровне бакалавра
В списке до 30 июня 2025 года
|
- Медсестра
Требуемое образование: Профессиональная степень бакалавра + датское разрешение*
В списке до 30 июня 2025 года
- Медсестра со специальностью
Требуемое образование: Профессиональная степень бакалавра + датское разрешение*
В списке до 30 июня 2025 года
- Акушерка
Требуемое образование: Профессиональная степень бакалавра + датское разрешение*
В списке до 30 июня 2025 года
- Диетолог
Требуемое образование: Профессиональная степень бакалавра
В списке до 30 июня 2025 года
- Трудотерапевт
Требуемое образование: Профессиональная степень бакалавра + датское разрешение*
В списке до 30 июня 2025 года
|
Работники пищевой, деревообрабатывающей, швейной и другой ремесленной и смежной промышленности:
|
Экономика, администрирование и продажи:
- Аудитор
Требуемое образование: Степень магистра
В списке до 30 июня 2025 года
|
Менеджеры в области производства и обслуживания:
- Менеджер склада
Требуемое образование: не менее трех лет обучения на уровне бакалавра
В списке до 30 июня 2025 года
|
- Контроллер бухгалтерского учета
Требуемое образование: не менее трех лет обучения на уровне бакалавра
В списке до 30 июня 2025 года