В Дании столкнулись с нехваткой специалистов по более, чем 60 направлениям. В связи с этим датское правительство опубликовало списки специальностей, в которых страна нуждается больше всего. Часть этого списка актуальна лишь до конца этого года.

Дания столкнулась с острой нехваткой кадров в 66 профессиях: здесь и высококвалифицированные специалисты, и работники без высшего образования. По информации, опубликованной на сайте Датского агентства по международному найму и интеграции (SIRI), иностранные специалисты получат возможность устроиться на работу на тех же условиях, что и коренное население.

Часть перечня профессий будет актуальна до 30 июня 2025 года, часть — лишь до 31 декабря 2023 года.

Напомним, в Дании приняли новый иммиграционный закон: специалистам с высокой зарплатой будут выдавать ВНЖ. Для этого нужно работать в стране, получая годовой оклад не менее €50 тысяч. При этом получить гражданство Дании все еще довольно сложно

Вот список всех направлений, по которым не хватает специалистов:

Научные и инженерные ассоциированные специалисты:

  • Лаборант
  • Сантехник
  • Технический дизайнер

Преподавательская и воспитательная работа:

  • Учитель-предметник в профессиональном высшем среднем образовании
    Требуемое образование: Профессиональная степень бакалавра + официальное признание Дании*
    В списке до 30 июня 2025 года

Ассоциированные специалисты по бизнесу и администрированию:

  • Менеджер по продажам и работе с клиентами
  • Сотрудник-логист, продажи и закупки 
  • Медицинский секретарь
  • Преподаватель бизнес-колледжа
    Требуемое образование: степень магистра + официальное признание Дании*
    В списке до 30 июня 2025 года
     
  • Учитель начальной школы
    Требуемое образование: Профессиональная степень бакалавра + официальное признание Дании*
    В списке до 30 июня 2025 года

Юристы, социальные, культурные и связанные с ними младшие специалисты:

  • Семейный консультант
  • Приходской клерк
  • Помощник прихода
  • Су-шеф, кухня
  • Работник по уходу за детьми/работник поддержки
    Требуемое образование: Профессиональная степень бакалавра
    В списке до 30 июня 2025 года

Работа специалиста по информации и связи:

  • ИТ-оператор

Право, социальные науки и культура:

  • Экономист
    Требуемое образование: Степень магистра
    В списке до 30 июня 2025 года

Генеральные и секретари:

  • Офисный помощник
  • Социальный работник
    Требуемое образование: Профессиональная степень бакалавра
    В списке до 30 июня 2025 года

Работа с числами:

  • Помощник бухгалтера
  • Бухгалтер
  • Бухгалтер и бухгалтерский секретарь
  • Священник
    Требуемое образование: Степень магистра
    В списке до 30 июня 2025 года

Работники личных услуг:

  • Шеф-повар
  • Парикмахер
  • Работник социального образования
    Требуемое образование: Профессиональная степень бакалавра
    В списке до 30 июня 2025 года

Работники личной гигиены:

  • Помощник по социальному и медицинскому обслуживанию, учреждения и больницы
    Требование: Датское разрешение
     
  • Помощник по социальному и медицинскому обслуживанию, частные дома
    Требование: Датское разрешение

Естественные науки и инженерия:

  • Химик
    Требуемое образование: Степень магистра
    В списке до 30 июня 2025 года
     
  • Инженер по автоматизации
    Требуемое образование: Профессиональная степень бакалавра или магистра
    В списке до 30 июня 2025 года
     
  • Инженер-строитель
    Требуемое образование: Профессиональная степень бакалавра или магистра
    В списке до 30 июня 2025 года
     
  • Градостроитель
    Требуемое образование: Степень магистра
    В списке до 30 июня 2025 года

Сельское хозяйство:

  • Ландшафтный садовник

Техник работает в области науки, техники, судоходства и авиации:

  • Менеджер по архитектурным технологиям и строительству
    Требуемое образование: Профессиональная степень бакалавра
    В списке до 30 июня 2025 года

Строительные и связанные с ними профессии (за исключением электриков):

  • Кухонный слесарь
  • Плотник
  • Сантехник
  • Строительный художник и декоратор

Технические специалисты и помощники в здравоохранении:

  • Рентгенограф
    Требуемое образование: Профессиональная степень бакалавра + датское разрешение*
    В списке до 30 июня 2025 года
     
  • Фармацевт
    Требуемое образование: Профессиональная степень бакалавра + датское официальное разрешение**
    В списке до 30 июня 2025 года

Металлургия, машиностроение и смежные профессии:

  • Кузнец
  • Работник по листовой металлу
  • Промышленный техник
  • CNC-оператор
  • Механик, легковые автомобили и фургоны
  • Велосипедный механик

Здравоохранение:

  • Главный врач
    Требуемое образование: степень магистра + датское разрешение*
    В списке до 30 июня 2025 года
     
  • Врач
    Требуемое образование: степень магистра + датское разрешение*
    В списке до 30 июня 2025 года
     
  • Врач по специальности
    Требуемое образование: степень магистра + датское разрешение*
    В списке до 30 июня 2025 года

Работники электротехнической и электронной промышленности:

  • Электрик
  • Автоматический технический техник
  • Техник по электронике
  • Телекоммуникационный техник

Информационно-коммуникационные технологии:

  • ИТ-консультант
    Требуемое образование: Не менее трех лет ИТ-образования на уровне бакалавра
    В списке до 30 июня 2025 года
     
  • ИТ-архитектор
    Требуемое образование: Не менее трех лет ИТ-образования на уровне бакалавра
    В списке до 30 июня 2025 года
     
  • ИТ-инженер
    Требуемое образование: Не менее трех лет ИТ-образования на уровне бакалавра
    В списке до 30 июня 2025 года
     
  • Консультант по ИТ-безопасности
    Требуемое образование: Не менее трех лет ИТ-образования на уровне бакалавра
    В списке до 30 июня 2025 года
  • Медсестра
    Требуемое образование: Профессиональная степень бакалавра + датское разрешение*
    В списке до 30 июня 2025 года
     
  • Медсестра со специальностью
    Требуемое образование: Профессиональная степень бакалавра + датское разрешение*
    В списке до 30 июня 2025 года
     
  • Акушерка
    Требуемое образование: Профессиональная степень бакалавра + датское разрешение*
    В списке до 30 июня 2025 года
     
  • Диетолог
    Требуемое образование: Профессиональная степень бакалавра
    В списке до 30 июня 2025 года
     
  • Трудотерапевт
    Требуемое образование: Профессиональная степень бакалавра + датское разрешение*
    В списке до 30 июня 2025 года

Работники пищевой, деревообрабатывающей, швейной и другой ремесленной и смежной промышленности:

  • Бейкер
  • Краснодеревщик

Экономика, администрирование и продажи:

  • Аудитор
    Требуемое образование: Степень магистра
    В списке до 30 июня 2025 года

Менеджеры в области производства и обслуживания:

  • Менеджер склада
    Требуемое образование: не менее трех лет обучения на уровне бакалавра
    В списке до 30 июня 2025 года
  • Контроллер бухгалтерского учета
    Требуемое образование: не менее трех лет обучения на уровне бакалавра
    В списке до 30 июня 2025 года

 