В Дании не хватает квалифицированных специалистов по 66 профессиям. Полный список специальностей

В Дании столкнулись с нехваткой специалистов по более, чем 60 направлениям. В связи с этим датское правительство опубликовало списки специальностей, в которых страна нуждается больше всего. Часть этого списка актуальна лишь до конца этого года.

Дания столкнулась с острой нехваткой кадров в 66 профессиях: здесь и высококвалифицированные специалисты, и работники без высшего образования. По информации, опубликованной на сайте Датского агентства по международному найму и интеграции (SIRI), иностранные специалисты получат возможность устроиться на работу на тех же условиях, что и коренное население.

Часть перечня профессий будет актуальна до 30 июня 2025 года, часть — лишь до 31 декабря 2023 года.

Напомним, в Дании приняли новый иммиграционный закон: специалистам с высокой зарплатой будут выдавать ВНЖ. Для этого нужно работать в стране, получая годовой оклад не менее €50 тысяч. При этом получить гражданство Дании все еще довольно сложно.

Вот список всех направлений, по которым не хватает специалистов: