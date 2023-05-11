В Дании требования для получения гражданства по натурализации — одни из самых строгих в мире. Но власти страны заявили, что намерены еще сильнее ужесточить правила.

Главное изменение, которое запланировано датским правительством, такое: желающие получить гражданство должны проживать в стране, пока не состоится официальная церемония (она следует за одобрением гражданства).

«Не каждый может или должен иметь датское гражданство. Но когда это происходит, это означает, что вы хотите жить в Дании. Пока вы не обменялись рукопожатием на церемонии, вы должны жить в Дании. Это здравый смысл», — заявила министр иммиграции и интеграции Кааре Дибвад Бек.

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Чтобы на данный момент нужно для получения гражданства Дании?

Заявители должны пройти отдельный языковой тест, а также тест на гражданство.

Все претенденты на получение гражданства должны оплатить пошлину, которую тоже ввели не так давно. Подача заявления на натурализацию теперь стоит 530 евро или 4000 датских крон. Раньше кандидаты могли повторно подавать заявки без ограничений и без необходимости оплаты.

Требования также включают проживание заявителей в этой скандинавской стране в течение 9 лет (для беженцев или лиц без гражданства — 8 лет) и обеспечение себя в финансовом плане.

В соответствии с данными, предоставленными Statista, за последние 23 года население Дании значительно увеличилось. Только в текущем году количество иностранных граждан, проживающих в стране, достигло 620 тысяч, что в два раза превышает показатель 2000 года. На начало этого года в Дании проживало 5,31 миллиона человек с датским гражданством.

Датские власти ужесточили правила получения гражданства в 2021 году. Эти изменения произошли через несколько месяцев после того, как Датский институт прав человека обнаружил, что лишь 65% молодых людей, родившихся и выросших в Дании, получили гражданство.

Согласно данным Министерства иммиграции и интеграции Дании, в 2021 году было подано примерно 5814 заявлений на получение гражданства. Из общего числа заявлений 4039 были одобрены, а 1315 — отклонены.