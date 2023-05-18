В ​​Чехии введут новые требования для претендентов на Голубую карту ЕС, долгосрочные ВНЖ и визы

Чешский парламент одобрил поправки к различным иммиграционным законам. Это хорошие новости для соискателей Голубой карты ЕС, и не очень — для претендентов на долгосрочные визы и ВНЖ.

Изменения в условиях получения EU Blue Card в Чехии:

Срок действия документы увеличится с 2-х до 3-х лет.

Некоторые кандидаты будут освобождены от необходимости представлять соответствующий диплом (сейчас требования к образованию весьма серьезные).

Правила смены работы упростят.

Заявителям разрешат иметь статус беженца или человека, спасающегося от преследования режима в стране проживания.

Напомним, что пересмотр Директивы о Голубой карте начался в октябре прошлого года с ее основной целью привлечь и удержать высококвалифицированных работников в Чешской Республике и Европейском Союзе.

Ужесточение требований при получении долгосрочной визы и вида на жительство:

Долгосрочные ВНЖ и визы смогут получить теперь те иностранцы, которые проживают в Чехии не один, а два года.

Нужно будет предъявлять справки о несудимости из каждой страны, где заявитель проживал не менее шести месяцев за последние 3 года.

Ограничения для детей: дети основных заявителей, достигшие возраста 18 лет, больше не смогут подавать заявление на получение ВНЖ по воссоединению в качестве иждивенцев. Вместо этого им потребуется подать заявление на получение другого иммиграционного статуса. В настоящее время они могут получить статус иждивенца, если докажут, что не имеют источника дохода.

Изменения вступят в силу не ранее сентября 2023 года. До этого момента их должен одобрить Сенат и подписать президент.