Правительство Каталонии будет экспроприировать пустующие квартиры, которыми владеют крупные домовладельцы. Так правящая коалиция стремится увеличить количество свободной жилплощади на рынке аренды.

В Каталонии власти готовы экспроприировать почти 200 пустующих единиц жилья в 14 городах, если владельцы откажутся сдавать их в качестве социального жилья. Такое заявление последовало во вторник, 9 мая, во время еженедельной пресс-конференции после заседания совета министров. К крупным домовладельцам причисляют физических и юрлиц, в собственности которых есть 5 и более жилых объектов, причем они могут быть любой стоимости (это предусмотрено новым «Законом о жилье» ).

Как это будет происходить: кабинет министров попросит собственников этих 189 единиц жилья доказать, что дом заселен или находится в процессе заселения — на это у них будет месяц.

«Владельцы крупной недвижимости, которые владеют этими пустующими квартирами, будут иметь месяц, чтобы показать, что в их объектах живут люди», — заявил на пресс-конференции Министр территорий Хули Фернандес.

Если собственники не смогут этого доказать, то в течение следующих трех месяцев с собственником будут вестись переговоры касательно передачи квартир под социальное жилье. В случае, если собственник не согласен на такие меры, это имущество будет в срочном порядке экспроприировано.

Для обнаружения нежилых помещений, в которых никто не проживал в течение последних двух лет «без уважительных причин», будут проводиться проверки. При этом незаконное самовольное заселение не будет учитываться.

Первые изъятия недвижимости будут проведены в начале 2024 года в следующих муниципалитетах: Корнелья-де-Льобрегат, Матаро, Молье-дель-Вальес, Руби, Вик, Виладеканс, Виланова-и-ла-Жельтру, Фигерас, Льорет-де-Мар, Соль, Реус, Рода-де-Бера, Таррагона и Вальс. В будущем количество таких населенных пунктов будет увеличиваться. Отмечается, что в выбранных муниципалитетах существует высокий спрос на жилье социального назначения.