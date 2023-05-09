С ремонтом, готовые к заселению. Подборка недорогих квартир в Греции стоимостью до €60,000

Купить квартиру в Греции становится все дороже — стоимость жилья растет буквально на глазах. Кто-то обвиняет в этом программу «Золотых виз», кто-то — повышение себестоимости строительства —итог один: квартиру в Афинах можно купить по цене от €2200 до €2900 за «квадрат». Однако недорогая недвижимость на рынке недвижимости Греции все еще есть. Давайте посмотрим в нашей подборке, какую квартиру можно купить к Греции за € 60,000.

Квартира с одной спальней в Neapoli-Sykies за €54,000

Квартира 1 спальня Municipality of Neapoli-Sykies, Греция € 54,000 2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1

В известных греческих Салониках в районе Неаполь выставлена на продажу квартира общей площадью 50 кв.м. Квартира расположена на первом этаже и состоит из одной спальной комнаты, гостиной с кухней, одной душевой комнаты, одной кладовой.

Судя по фотографиям, в квартире недавно был сделан косметический ремонт — жилье выглядит аккуратным и уютным. В гостиной, совмещенной с кухней, есть диван, журнальный столик и телевизор. В одной из частей комнаты установлено кухонное оборудование: из техники есть плита, холодильник, вытяжка.

Квартира имеет угловое расположение. Здесь есть кондиционер, отопление. Недвижимость продается с мебелью.

Квартира с одной спальней почти в Неа Смирни за €50,000

Квартира 1 спальня Афины, Греция € 50,000 1 ванных комнат 34 м²

Еще одна недорогая квартира продается в южном пригороде Афин — небольшом городе Неа Смирни. Общая площадь квартиры — 34 кв.м. и сюда входит спальня, гостиная, кухня, ванная комната. Приятным бонусом идет терраса на свежем воздухе.

На фотографиях в объявлении квартира выглядит уютной и современной — несмотря на то, что пространство небольшое, здесь все продумано и разделено на зоны. Спальня, например, отделена от гостиной небольшим выступом. При этом ремонт сделан в универсальных светлых тонах, и будущий собственник сможет добавить какие-то свои яркие акценты.

Жилье расположено в доме 1966 года постройки, который недавно был реконструирован (в 2018 году). По словам продавца, квартира в отличном месте и идеально подходит для проживания, инвестиций или бизнеса.

Квартира с одной спальней в Kallithea за €56,000

Квартира 1 комната kallithea, Греция € 56,000 1 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж

В области Коринфия продается квартира общей площадью 32 кв.м. Дом расположен в курортном городе Лутраки. Это туристический городок, который привлекает своими минеральными источниками и красивейшей природой — само название города означает «лечебные ванны». Здесь построен гидротерапевтический центр, где можно пройти курс оздоровительных процедур. Кроме того, тут же к услугам азартных гостей— самое крупное на Балканском полуострове казино.

Дом, в котором расположена квартира, был построен в 1991 году. Продавец отдельно уточняет, что в доме есть лифт. Квартира состоит из гостиной с кухней, одной душевой комнаты. Из окон открывается вид на море, на город.

У объекта есть кондиционер, тенты, отопление. Жилье продается с мебелью.

Квартира-студия в Efkarpia за €59,000

Квартира 1 комната Municipal unit of Efkarpia, Греция € 59,000 1 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж

В районе Эфкарпия выставлена на продажу квартира общей площадью 33 кв.м. Квартира расположена на втором этаже и состоит из гостиной с кухней, одной душевой комнаты. Также есть открытая терраса с видом на соседние здания и улицу. К квартире есть кондиционер, отопление.

Судя по фотографиям, квартира полностью готова к проживанию — не хватает разве что матраса на кровати. В целом, жилье рассчитано либо на небольшую семью, либо на сдачу его в аренду — из бытовой техники здесь есть небольшой холодильник, плита.

Квартира с одной спальней в Sozopoli за €60,000

Квартира 1 спальня Sozopoli, Греция € 60,000 2 Количество комнат 1 ванных комнат -1/1 Этаж

Еще одна небольшая квартира продается практически на побережье — и это основное ее преимущество. Жилье расположено в доме 2020 года постройки на цокольном этаже.

Общая площадь квартиры — 47 кв.м., планировка включает спальню, гостиную, совмещенную с кухней и совмещенный санузел. Также есть небольшая терраса. Продавец отдельно подчеркивает, что в доме установлены солнечные батареи для нагрева воды, в квартире есть кондиционер.

Апартаменты полностью готовы к проживанию — есть вся необходимая мебель и бытовая техника. На кухне из бытовой техники есть плита, вытяжка и холодильник.