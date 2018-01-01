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Жилой комплекс Жилой комплекс Peninsula Four от Select Group, рядом с водным каналом в деловом районе Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от € 3,032,362
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Жилой комплекс Жилой комплекс Peninsula Four от Select Group, рядом с водным каналом в деловом районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
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О комплексе

Расположенный на полуострове в престижном районе Бизнес-Бэй, проект выделяется обилием зеленых насаждений, парков, беговых и прогулочных дорожек и других удобств для жизни и отдыха. Одной из ключевых особенностей является набережная с ресторанами, магазинами, садами и парками.

На полуострове будет создана вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни. В пешей доступности супермаркеты, бутики, салоны, кафе и рестораны. Также на территории острова будет теннисный корт, сквош-корт, баскетбольная площадка и скейт-парк.

Преимущества

Компания Select Group, девелопер проекта, основана в 2002 году и известна такими проектами, как Studio One, Jumeirah Living Marina Gate, Marina Gate и др. Select Group удостоена множества наград, в том числе как лучший застройщик элитной и жилой высотной недвижимости.

Расположение и объекты поблизости

Расположенный у Дубайского канала, рядом с Sheikh Zayed Rd и Al Khail Rd, в пешей доступности от станции метро Business Bay, проект располагает удобной транспортной доступностью и на личном автомобиле, и на общественном или водном транспорте. До ключевых районов Дубая — Даунтаун, DIFC, аэропорт, можно добраться за 10–15 минут. Расстояния:

  • 800 метров до Bay Avenue Mall
  • 850 метров до Sheikh Zayed Road
  • 1 км до станции метро Business Bay
  • 1,9 км до Бурдж-Халифы
  • 2,2 км до Dubai Mall
  • 3,7 км до DIFC
  • 14,6 км до аэропорта Дубай (15 минут на машине)
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
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Жилой комплекс Жилой комплекс Peninsula Four от Select Group, рядом с водным каналом в деловом районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от € 3,032,362
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Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 4BR | The Sanctuary | Ellington
Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Застройщик: Royal B I P Real Estate Brokers

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить виллу с 4 спальнями, расположенную в городе MBR, известном как The Sanctuary by Ellington

Основные моменты;

  • Исключительные виллы в прибрежном сообществе
  • Фирменные дизайны, эстетика и привлекательность
  • Удовольствия и счастье в веселох пространствах
  • Загружен с рядом удобств и достопримечательностей набережной

Удобства и удобства;

  • 4 спальни
  • 5 баня
  • без мебели
  • BUA; 7844 кв.
  • Порошковая комната
  • Прачечная
  • Область обучения и библиотеки
  • Водительская комната
  • Горничная комната
  • 2 парковочных места
  • Приготовленная кухня
  • Прогулка в шкафчике
  • Зона отдыха
  • крыша
  • Балкон / Терраса
  • газон
  • Район барбекю
  • Бассейн
  • тренажерный зал
  • Столовая и розничная торговля
  • Ресторан и Кафе
  • Детская игровая площадка
  • Супермаркет и Торговая зона
  • Парк и зона отдыха
  • Зеленое окружение
  • Школа и Институт
  • Общественный зал
  • больница
  • Фитнес-центр
  • Бег. Беговая и велосипедная дорожка
  • Спортивный корт

Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в

Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс STERLING
Дубай, ОАЭ
Застройщик: Address Property

Sterling by OMNIYAT - это роскошный жилой комплекс, состоящий из 2 потрясающих башен-близнецов, расположенных в самом сердце Дубая, между районом Бурдж-Халифа и Дубайским водным каналом.

С фасадом, отделанным матовым серебром, платиновые башни-близнецы Sterling выделяются как жемчужины Дубая, отражая жизнь города и сверкая его огнями и звездами в темноте ночи.

ВЛАДЕНИЕ

Собственность

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА

• Башни-близнецы под названием Ист-Хаус и Вест-Хаус

• в 5 минутах ходьбы от торгового центра Dubai Mall и в 3 минутах от набережной Дубайского водного канала

• в 15 минутах езды от международного аэропорта Дубая

• Легкий доступ к Шейх Зайд-роуд, Аль-Хайл-роуд и Эмирейтс-роуд

• Высококачественная отделка в местах общего пользования и внутренних помещениях

• Потрясающий вид на Бурдж-Халифу и центр Дубая

• Жилой комплекс с башнями-близнецами, мансардами и ограниченной коллекцией просторных садовых единиц, роскошная редкость в районе Бурдж-Халифа.

• 3 пассажирских лифта и 1 служебный лифт на башню

• Специальные удобства для каждой башни

ХАРАКТЕРИСТИКИ АПАРТАМЕНТОВ
• Лифты расположены в углу, что обеспечивает конфиденциальность и спокойствие.
• Просторные апартаменты
• Высокий потолок 3 м во всей квартире
• Мраморные полы во всей квартире
• Отделанные мрамором стены на кухне и в главной ванной комнате
• Двойное остекление во всю высоту с немецкой подъемно-раздвижной фасадной системой Wicona
• Большие террасы со стеклянными балюстрадами и прямым доступом из гостиной и спален
• Отсутствие колонн или препятствующих конструкций во внутренних помещениях
• Изготовленные на заказ и встроенные шкафы и гардеробные со встроенным освещением и зеркалами во весь рост
• Высококачественная европейская бытовая техника - газовая варочная панель Siemens, газовая духовка Siemens, встроенный холодильник / морозильник SMEG, встроенная посудомоечная машина SMEG, встроенная плита SMEG.
• Современная итальянская кухня с кварцевыми столешницами и барной стойкой для завтрака
• Сантехника Bagno Design
• Туалетный столик с двойными раковинами
• Главная ванная комната оборудована тропическим душем и ванной
• Система домашней автоматизации с включенным освещением, кондиционером, шторами и AV
• Резиденции полностью подключены к высокоскоростному Интернету и телефону

СЕРВИСЫ В БАШНЯХ
• 24-часовой консьерж, охрана и услуги парковщика
• 30-метровый открытый бассейн с зоной отдыха 
• 2 красивых ландшафтных сада с зонами отдыха и развлечений
• Многофункциональная комната с выходом в сад на подиуме
•  Полностью оборудованный тренажерный зал и раздевалка

ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА
• Студия - 1 парковочное место
•1 спальня - 1 парковочное место
• 2 спальни - 1 парковочное место
• 3 спальни - 2-3 парковочных места*
• 4 спальни - 2-3 парковочных места*
• Пентхаус - 4-6 парковочных мест*
• Садовые участки - 1 парковочное место
• Лофты - 1 парковочное место
• Таунхаусы - 2-3 парковочных места*

* В зависимости от размера квартиры
Жилой комплекс Новые квартиры для получения резидентской визы и арендного дохода рядом с Дубай Марина и Пальм Джумейра в проекте The Community, JVT, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
Застройщик: TRANIO

По желанию владельца возможна полная меблировка апартаментов. Квартиры будут популярны среди молодых профессионалов и предпринимателей благодаря доступной цене аренды и многочисленным общественным пространствам.

На территории комплекса имеется бассейн, кинотеатр, игровая зона, дорожка для боулинга, кафе и ресторан, фитнес-зал, студия йоги, фуд-корт, зона барбекю, сауна, парная, прачечная, супермаркет. Созданы отдельные пространства для общения и работы, такие как зона отдыха, коворкинг и библиотека.

Площади квартир - от 25 до 72 м²

Окончание строительства - июнь 2023 года.

Преимущества

Возможна покупка в рассрочку.

Расположение и объекты поблизости

Jumeirah Village Triangle - это новое самодостаточное закрытое жилое сообщество с развитой инфраструктурой. В районе преимущественно малоэтажные комплексы апартаментов, виллы и таунхаусы, большая часть объектов сдана в эксплуатацию. В районе развита инфраструктура: есть школы и детские сады, фонтан и благоустроенный пруд, ландшафтные парки и сады с прогулочными и беговыми дорожками, детские игровые площадки, теннисные корты, площадки для барбекю, магазины и супермаркеты. В ближайшее время в JVT откроется мега-молл Al Khail Avenue площадью 185 тыс. м². Район имеет прямой выход к дорогам Al Khail Road и Sheikh Zayed Road, что обеспечивает JVT удобную транспортную доступность.

  • Бурдж Аль Араб — 18 минут
  • Джумейра-Бич — 25 минут
  • Бурдж-Халифа — 25 минут
  • Аэропорт Дубай — 30 минут
  • Дубай Хиллс Молл — 16 минут
  • Дубай Спорт Сити — 10 минут
  • Дубай Марина — 12 минут
  • Пальма Джумейра — 18 минут
  • Даунтаун Дубай - 25 минут
  • Всемирный торговый центр Дубай — 25 минут
  • Джумейра Гольф Эстейтс Клаб Хаус - 15 минут
  • школы Аркадия - 5 минут
  • JVT Community Park с теннисными кортами - 3 минуты
  • выезд на шоссе всего 2 минуты
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