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Дома с видом на море в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория

1 объект найдено
Дом 1 спальня в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Дом 1 спальня
Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория
Количество спален 1
Площадь 148 м²
Херцег Нови, район Ратишевина. Трёхэтажный дом с одной спальней Расстояние до моря 1500м. …
$219,716
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Параметры недвижимости в Ratisevina-Suscepan-Trebesin, Черногория

с террасой
Недорогая
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