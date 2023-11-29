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Пентхаусы в Прчань, Черногория

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3 объекта найдено
Пентхаус 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом в Троица, Черногория
Пентхаус 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом
Троица, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Хотели бы вы инвестировать в Европу в очень безопасной и красивой стране с разумной суммой и…
€506,885
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Leo Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Кавач, Черногория
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Кавач, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Предлагаем вашему вниманию роскошный пентхаус в комплексе «Тиват Хейтс». Комплекс расположен…
€350,000
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First Realty
Языки общения: English, Español, Italiano
Пентхаус 2 спальни с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha в Прчань, Черногория
Пентхаус 2 спальни с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новый комплекс с бассейном и невероятными, панорамными видами на залив, которые не просто не…
€355,000
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