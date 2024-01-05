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Инвестиционная недвижимость в Пераст, Черногория

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1 объект найдено
Инвестиционная в Столив, Черногория
Инвестиционная
Столив, Черногория
Площадь 148 м²
Инвестиционное предложение. Отель. Рисань. Первая линия. три урбанизированных участка. Четы…
€1,10 млн
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