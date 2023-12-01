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Квартиры в Bukovik, Черногория

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня с видом на горы в Bukovik, Черногория
Квартира 1 спальня с видом на горы
Bukovik, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Уникальное предложение в одном из лучших курортных мест Черногории г. Петровац!Двухкомнатная…
€160,000
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Параметры недвижимости в Bukovik, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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