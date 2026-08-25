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Виллы в Birkirkara, Мальта

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2 объекта найдено
Вилла в Birkirkara, Мальта
Вилла
Birkirkara, Мальта
Вилла в Биркиркаре с тремя спальнями и гаражом на один автомобиль. Недвижимость имеет удобну…
Цена по запросу
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Вилла 11 комнат в Birkirkara, Мальта
Вилла 11 комнат
Birkirkara, Мальта
Число комнат 11
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
KAPPARA - Highly finished by it's present owners is this semi-detached villa located in this…
$1,36 млн
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