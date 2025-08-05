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Таунхаусы в Корми, Мальта

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10 объектов найдено
Таунхаус в Корми, Мальта
Таунхаус
Корми, Мальта
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Исключительная роскошная резиденция 18-го века или бутик-отель Редкая возможность приобрест…
Цена по запросу
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Таунхаус в Корми, Мальта
Таунхаус
Корми, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
4 спальни неконвертированные, но очень органично звучащие таунхаус в Центральном Корми рядом…
Цена по запросу
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Таунхаус в Корми, Мальта
Таунхаус
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Высоко отреставрированный 3-спальный таунхаус в Корми, очень центральный и близкий ко всем у…
Цена по запросу
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TekceTekce
Таунхаус в Корми, Мальта
Таунхаус
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Угловой таунхаус в Корми очень центральный и недалеко от всех удобств, эта недвижимость вклю…
Цена по запросу
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Таунхаус в Корми, Мальта
Таунхаус
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Старый большой, необращенный таунхаус, расположенный в очень тихом районе в центре деревни К…
Цена по запросу
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Таунхаус в Корми, Мальта
Таунхаус
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Красивый таунхаус, расположенный в самом сердце района Qormi San Bastjan. Площадка на первом…
Цена по запросу
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Таунхаус в Корми, Мальта
Таунхаус
Корми, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Мазионет на первом этаже с доступом к частичной крыше идеально преобразуется в большой офис …
Цена по запросу
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Таунхаус в Корми, Мальта
Таунхаус
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Необращенный, угловой Таунхаус, расположенный в тихом жилом районе в Корми. Недвижимость сос…
Цена по запросу
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Таунхаус в Корми, Мальта
Таунхаус
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Просторный таунхаус в районе Сан Бастиан в Корми. Недвижимость состоит из приветственного за…
Цена по запросу
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Таунхаус в Корми, Мальта
Таунхаус
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
2 спальни непревращенный Таунхаус, расположенный в самом сердце Корми. Недвижимость будет пр…
Цена по запросу
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