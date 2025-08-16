Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. Birżebbuġa
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Birzebbuga, Мальта

Таунхаус Удалить
Очистить
7 объектов найдено
Таунхаус в Birzebbuga, Мальта
Таунхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Дом на окраине Бирзеббуги Хороший гараж 3/4 спальня Большая кухня, ведущая к террасе и саду …
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Birzebbuga, Мальта
Таунхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этот очаровательный Необращенный таунхаус Бирзеббуги расположен недалеко от красивой бухты и…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Birzebbuga, Мальта
Таунхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Блок развития в Бирзебугии. 24 x 62 фута (72 фута включая ярд)
Цена по запросу
Оставить заявку
Tut TravelTut Travel
Таунхаус в Birzebbuga, Мальта
Таунхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3 этаж для развития в Бирзебугии
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Birzebbuga, Мальта
Таунхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус площадью 170 квадратных метров, расположенный рядом с церковью, продается без конве…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Birzebbuga, Мальта
Таунхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 1
Таунхаус в Бирзеббуге для застройщиков.•70х19 футов•4 плюс одна зона•смотреть на красивые ви…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Birzebbuga, Мальта
Таунхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Угловой таунхаус нуждается в конверсии 80m2 сюжет Воздушное пространство двор Предлагая вид …
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти