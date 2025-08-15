Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. Hamrun
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Hamrun, Мальта

Таунхаус Удалить
Очистить
11 объектов найдено
Таунхаус в Hamrun, Мальта
Таунхаус
Hamrun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположен в нескольких минутах от всех удобств Собственность в настоящее время не конвертир…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Hamrun, Мальта
Таунхаус
Hamrun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Большой 3-спальный таунхаус, расположенный в традиционном центральном районе Мальты, примерн…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Hamrun, Мальта
Таунхаус
Hamrun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус расположен в отличном месте рядом со всеми удобствами. Кухня / ужин с выходом на за…
Цена по запросу
Оставить заявку
Tut TravelTut Travel
Таунхаус в Hamrun, Мальта
Таунхаус
Hamrun, Мальта
Отреставрирован старый таунхаус, расположенный Хамрун. Все традиционные черты старого мальти…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Hamrun, Мальта
Таунхаус
Hamrun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Очаровательный таунхаус в отличном месте Спрятанный в спокойной аллее, но в нескольких шага…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Hamrun, Мальта
Таунхаус
Hamrun, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Просторный таунхаус, расположенный в тихом жилом районе Хамрун. Проживание состоит из привет…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Hamrun, Мальта
Таунхаус
Hamrun, Мальта
Этот угловой таунхаус, расположенный в Санта-Венере, предлагает комфортное жилое пространств…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Hamrun, Мальта
Таунхаус
Hamrun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этот очаровательный таунхаус, расположенный в причудливом городе Хамрун, предлагает идеально…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Hamrun, Мальта
Таунхаус
Hamrun, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этот таунхаус в Хамруне - прекрасная возможность С 1 спальней и 1 ванной комнатой он идеальн…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Hamrun, Мальта
Таунхаус
Hamrun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Это удивительное свойство простирается на 3 этажа с собственным воздушным пространством окол…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Hamrun, Мальта
Таунхаус
Hamrun, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
4-спальный таунхаус в Хамруне. Это свойство включает в себя 10 комнат, в том числе 2 ванные …
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти