Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. Southern Region
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Southern Region, Мальта

Корми
11
Birzebbuga
7
Hamrun
11
Зуррик
3
Показать больше
Таунхаус Удалить
Очистить
50 объектов найдено
Таунхаус в Hamrun, Мальта
Таунхаус
Hamrun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Это удивительное свойство простирается на 3 этажа с собственным воздушным пространством окол…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Корми, Мальта
Таунхаус
Корми, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Мазионет на первом этаже с доступом к частичной крыше идеально преобразуется в большой офис …
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Birzebbuga, Мальта
Таунхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус площадью 170 квадратных метров, расположенный рядом с церковью, продается без конве…
Цена по запросу
Оставить заявку
AdriastarAdriastar
Таунхаус в Hamrun, Мальта
Таунхаус
Hamrun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Очаровательный таунхаус в отличном месте Спрятанный в спокойной аллее, но в нескольких шага…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Hamrun, Мальта
Таунхаус
Hamrun, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этот таунхаус в Хамруне - прекрасная возможность С 1 спальней и 1 ванной комнатой он идеальн…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Birzebbuga, Мальта
Таунхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3 этаж для развития в Бирзебугии
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Birzebbuga, Мальта
Таунхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 1
Таунхаус в Бирзеббуге для застройщиков.•70х19 футов•4 плюс одна зона•смотреть на красивые ви…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Zebbug, Мальта
Таунхаус
Zebbug, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
3-спальный таунхаус в Зеббуге очень центральный и рядом со всеми удобствами. Взгляд со сторо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Luqa, Мальта
Таунхаус
Luqa, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
3 спальни Town House, расположенный в самом сердце Луки, Мальта. Теплая и уютная атмосфера с…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Корми, Мальта
Таунхаус
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Угловой таунхаус в Корми очень центральный и недалеко от всех удобств, эта недвижимость вклю…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Корми, Мальта
Таунхаус
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Красивый таунхаус, расположенный в самом сердце района Qormi San Bastjan. Площадка на первом…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Hamrun, Мальта
Таунхаус
Hamrun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположен в нескольких минутах от всех удобств Собственность в настоящее время не конвертир…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Mqabba, Мальта
Таунхаус
Mqabba, Мальта
Этот просторный неконвертированный таунхаус, расположенный в очаровательном городе Мкабба в …
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Birzebbuga, Мальта
Таунхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 3
Угловой таунхаус нуждается в конверсии 80m2 сюжет Воздушное пространство двор Предлагая вид …
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Safi, Мальта
Таунхаус
Safi, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Ищете доступную, но очаровательную недвижимость? Не смотрите дальше! Эта 1 спальня с возможн…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Корми, Мальта
Таунхаус
Корми, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Этот изысканный таунхаус с 5 спальнями и 2 ванными комнатами представляет собой великолепное…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Hamrun, Мальта
Таунхаус
Hamrun, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Просторный таунхаус, расположенный в тихом жилом районе Хамрун. Проживание состоит из привет…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Корми, Мальта
Таунхаус
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
2 спальни непревращенный Таунхаус, расположенный в самом сердце Корми. Недвижимость будет пр…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Hamrun, Мальта
Таунхаус
Hamrun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Большой 3-спальный таунхаус, расположенный в традиционном центральном районе Мальты, примерн…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Birzebbuga, Мальта
Таунхаус
Birzebbuga, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этот очаровательный Необращенный таунхаус Бирзеббуги расположен недалеко от красивой бухты и…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Корми, Мальта
Таунхаус
Корми, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
4 спальни неконвертированные, но очень органично звучащие таунхаус в Центральном Корми рядом…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Корми, Мальта
Таунхаус
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Необращенный, угловой Таунхаус, расположенный в тихом жилом районе в Корми. Недвижимость сос…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Hamrun, Мальта
Таунхаус
Hamrun, Мальта
Этот угловой таунхаус, расположенный в Санта-Венере, предлагает комфортное жилое пространств…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Ghaxaq, Мальта
Таунхаус
Ghaxaq, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Угловой таунхаус в районе UCA в Гаксаке, Это свойство включает в себя прихожую, отдельную ку…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Hamrun, Мальта
Таунхаус
Hamrun, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
4-спальный таунхаус в Хамруне. Это свойство включает в себя 10 комнат, в том числе 2 ванные …
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Корми, Мальта
Таунхаус
Корми, Мальта
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Исключительная роскошная резиденция 18-го века или бутик-отель Редкая возможность приобрест…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Корми, Мальта
Таунхаус
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Высоко отреставрированный 3-спальный таунхаус в Корми, очень центральный и близкий ко всем у…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Корми, Мальта
Таунхаус
Корми, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Старый большой, необращенный таунхаус, расположенный в очень тихом районе в центре деревни К…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Siggiewi, Мальта
Таунхаус
Siggiewi, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Испытайте роскошную жизнь в этом очаровательном таунхаусе Siggiewi (UCA), расположенном на п…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Siggiewi, Мальта
Таунхаус
Siggiewi, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Зиггивай Своеобразный, необращенный таунхаус, расположенный в очень спокойном районе этой ст…
Цена по запросу
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Southern Region, Мальта

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти