  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. Central Region
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Central Region, Мальта

Слима
16
Birkirkara
16
38 объектов найдено
Таунхаус в Слима, Мальта
Таунхаус
Слима, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Слима - Двуликий, угловой таунхаус, необращенный. Площадь участка 170 кв.м, ширина фасада 11…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Birkirkara, Мальта
Таунхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот красивый таунхаус, расположенный в причудливом городе Биркиркара, предлагает идеальное …
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Слима, Мальта
Таунхаус
Слима, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
UCA AREA - Безукоризненно, 500 кв.м. Городской дом в самом сердце Слимы. Этот прекрасный сем…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Birkirkara, Мальта
Таунхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2-спальный таунхаус, имеющий собственное воздушное пространство. Проживание включает в себя …
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Birkirkara, Мальта
Таунхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Добро пожаловать в этот потрясающий таунхаус с 2 спальнями и 3 ванными комнатами, расположен…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Birkirkara, Мальта
Таунхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Этот современный макет предлагает сочетание роскоши и функциональности с его привлекательным…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Слима, Мальта
Таунхаус
Слима, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Труднодостижимая возможность приобрести аутентичный двухгранный таунхаус в Слиме, построенны…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Слима, Мальта
Таунхаус
Слима, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Высоко законченный Таунхаус, расположенный в этом популярном тихом районе в Слиме. Проживани…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Msida, Мальта
Таунхаус
Msida, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Хорошо сохранившийся Таунхаус, расположенный в этом тихом жилом районе в Мисиде. Проживание …
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Слима, Мальта
Таунхаус
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Таунхаус с 3 спальнями в просторном районе в Слиме очень центральный и рядом со всеми удобст…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Birkirkara, Мальта
Таунхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Идеальный дом для современной семьи, эта новая конструкция имеет просторную кухню, идеально …
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Attard, Мальта
Таунхаус
Attard, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Недавно отремонтированный Таунхаус, расположенный в этой очень востребованной деревне Аттард…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Birkirkara, Мальта
Таунхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этот красивый таунхаус в востребованном районе Биркиркара теперь доступен для продажи. Облад…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Birkirkara, Мальта
Таунхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Необращенный таунхаус в хорошем месте в Биркиркаре, рядом со всеми удобствами. Компромисс пр…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Birkirkara, Мальта
Таунхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этот просторный, недавно отремонтированный Таунхаус - это идеальное сочетание современности …
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Слима, Мальта
Таунхаус
Слима, Мальта
Количество спален 3
Таунхаус, расположенный в тихом жилом районе в Слиме (район Савой), этот просторный таунхаус…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Birkirkara, Мальта
Таунхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Новое на рынке! Продажа по выгодной цене происходит в этом большом необращенном таунхаусе с …
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Birkirkara, Мальта
Таунхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этот макет обеспечивает идеальное сочетание современного дизайна и функциональности. Он имее…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Birkirkara, Мальта
Таунхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Бкара - Идеальное расположение необращённого городского дома, который нуждается в модернизац…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Lija, Мальта
Таунхаус
Lija, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Это уникальная возможность владеть дизайнерским таунхаусом в престижном центре деревни Лихас…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Santa Venera, Мальта
Таунхаус
Santa Venera, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Красивый таунхаус продается полупереоборудованным с садом площадью 270 кв.м в Санта-Венера.к…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Lija, Мальта
Таунхаус
Lija, Мальта
Количество спален 5
Отойдите в прошлое с этим непревращенным таунхаусом 18-го века, расположенным в очаровательн…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Слима, Мальта
Таунхаус
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
SLIEMA - Таунхаус, расположенный в одной из самых привлекательных, хорошо расположенных, вос…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Слима, Мальта
Таунхаус
Слима, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Редко найти. Безукоризненно сохранил Таунхаус до высоких стандартов мастерства, расположенны…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Birkirkara, Мальта
Таунхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Выдающийся полностью отремонтированный таунхаус в районе Биркиркара / Балзан. Это прекрасное…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Слима, Мальта
Таунхаус
Слима, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Необрабатываемый таунхаус в Слиме, расположенный недалеко от улицы Дингли, имеет входную ком…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Слима, Мальта
Таунхаус
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Очаровательный угловой таунхаус с современными обновлениями Этот традиционный угловой таунх…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Сан Джулианс, Мальта
Таунхаус
Сан Джулианс, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Уникальный, отремонтированный таунхаус, расположенный в самом сердце Сент-Джулианс. Недвижим…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Birkirkara, Мальта
Таунхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Ищете уютную и доступную недвижимость в самом сердце Биркиркары? Не смотрите дальше, чем эта…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Birkirkara, Мальта
Таунхаус
Birkirkara, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Биркиркара - непревращенный таунхаус в очень центральном месте в Биркиркаре, который может б…
Цена по запросу
Оставить заявку

