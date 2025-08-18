Показать объекты на карте Показать объекты списком
Таунхаусы в Northern Region, Мальта

Naxxar
5
Rabat
13
26 объектов найдено
Таунхаус в Mosta, Мальта
Таунхаус
Mosta, Мальта
Расположен на очаровательном участке площадью около 320 кв.м. в мирном Эта исключительная не…
Цена по запросу
Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот очаровательный таунхаус в Рабате, Мальта предлагает идеальное сочетание современных удо…
Цена по запросу
Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 4
Этот потрясающий 4-спальный таунхаус, расположенный в очаровательном городе Рабат на Мальте,…
Цена по запросу
Таунхаус в Сент-Полс-Бэй, Мальта
Таунхаус
Сент-Полс-Бэй, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2-спальный таунхаус в заливе Святого Павла. Очень центральная и близкая ко всем удобствам. Э…
Цена по запросу
Таунхаус в Naxxar, Мальта
Таунхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в спокойном сердце Наксхара, этот очаровательный таунхаус предлагает идеальное…
Цена по запросу
Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Очаровательный непревращенный таунхаус продается с разрешениями на планирование, чтобы быть …
Цена по запросу
Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Прекрасный Гранд Таунхаус, расположенный в городской заповедной зоне Рабата. Недвижимость вк…
Цена по запросу
Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Это уникальная возможность для таунхауса в лучшем районе Рабата, имеющего множество традицио…
Цена по запросу
Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Недавно отремонтированный по высоким стандартам, этот красивый таунхаус находится в деревне …
Цена по запросу
Таунхаус в Naxxar, Мальта
Таунхаус
Naxxar, Мальта
Дом для продажи в Naxxar Спрятанная в тишине в очаровательной деревне Накссар, эта недвижим…
Цена по запросу
Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Необращенный угловой таунхаус, расположенный в деревенском центре Рабата, расположен на 2 до…
Цена по запросу
Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя роскошь жизни в центре Рабата с этим эксклюзивным таунхаусом. Когда вы вхо…
Цена по запросу
Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус в Рабате с большим задним садом и полным воздушным пространством. Недвижимость имее…
Цена по запросу
Таунхаус в Меллиха, Мальта
Таунхаус
Меллиха, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Большой Таунхаус на двух дорогах в отличном месте в Меллихе. Недвижимость состоит из 3 этаже…
Цена по запросу
Таунхаус в Меллиха, Мальта
Таунхаус
Меллиха, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Большой Таунхаус, расположенный на 5 этажах, расположен в этой живописной деревне Меллиха, о…
Цена по запросу
Таунхаус в Gharghur, Мальта
Таунхаус
Gharghur, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Двойной передний угловой Таунхаус, расположенный в очень тихом районе в Гаргуре. Недвижимост…
Цена по запросу
Таунхаус в Mdina, Мальта
Таунхаус
Mdina, Мальта
Количество спален 4
Эта прекрасная недвижимость в историческом городе Мдина предлагает уникальную возможность вл…
Цена по запросу
Таунхаус в Naxxar, Мальта
Таунхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Прекрасный 4-спальный таунхаус, расположенный в одном из самых востребованных районов Наксха…
Цена по запросу
Таунхаус в Naxxar, Мальта
Таунхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этот потрясающий таунхаус, расположенный в популярном районе Наксхар, теперь доступен для пр…
Цена по запросу
Таунхаус в Naxxar, Мальта
Таунхаус
Naxxar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Только что выставленный на продажу в популярном городе Накссар, этот потрясающий таунхаус с …
Цена по запросу
Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот дом расположен в очень тихом жилом районе в Рабате. Он состоит из отдельной кухни и гос…
Цена по запросу
Таунхаус в Меллиха, Мальта
Таунхаус
Меллиха, Мальта
Меллиха Таунхаус не переоборудован на 2 дорогах, полезных для развития
Цена по запросу
Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Откройте для себя непревзойденный таунхаус с 2/3 спальней в сердце Рабата - скрытый драгоцен…
Цена по запросу
Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот очаровательный таунхаус в Рабате предлагает удобное и полностью меблированное жилое про…
Цена по запросу
Таунхаус в Меллиха, Мальта
Таунхаус
Меллиха, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Таунхаус в пределах U.C.A деревни с узорчатой плиткой, на каждом этаже есть две спальни и ва…
Цена по запросу
Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Этот потрясающий таунхаус на продажу в Рабате (UCA) предлагает идеальное сочетание современн…
Цена по запросу
