Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. Żejtun
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Zejtun, Мальта

Таунхаус Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Таунхаус в Zejtun, Мальта
Таунхаус
Zejtun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Просторный таунхаус площадью 450 кв.м. с щедрым садом на 250 кв.м. и площадью строительства …
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Zejtun, Мальта
Таунхаус
Zejtun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот очаровательный таунхаус / фермерский дом расположен на спокойной окраине Зейтуна, предл…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Zejtun, Мальта
Таунхаус
Zejtun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость на первом этаже в УЦА с готовым фасадом, включая недавно отремонтированный дере…
Цена по запросу
Оставить заявку
TekceTekce
Таунхаус в Zejtun, Мальта
Таунхаус
Zejtun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Расположенный в самом сердце старой части Зейтуна, этот очаровательный старый таунхаус может…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти