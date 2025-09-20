Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. Paola
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Paola, Мальта

Таунхаус Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Таунхаус в Paola, Мальта
Таунхаус
Paola, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Красивый готовый переехать в 3 двухспальный таунхаус - отличная возможностьСостоит из привет…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Paola, Мальта
Таунхаус
Paola, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Готовый к переезду, этот переоборудованный таунхаус полностью меблирован, включая бытовую те…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Paola, Мальта
Таунхаус
Paola, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Двухэтажный таунхаус Более крупный, чем обычно, и полный характера, этот двухгранный особня…
Цена по запросу
Оставить заявку
AdriastarAdriastar
Таунхаус в Paola, Мальта
Таунхаус
Paola, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Хорошо законченный Таунхаус в тихом жилом районе в Паоле. Проживание состоит из приветственн…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Paola, Мальта
Таунхаус
Paola, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Прекрасный таунхаус в самом сердце Паолы. Окруженный всеми удобствами. При входе большой кор…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти