Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. Rabat
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Rabat, Мальта

Таунхаус Удалить
Очистить
13 объектов найдено
Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Прекрасный Гранд Таунхаус, расположенный в городской заповедной зоне Рабата. Недвижимость вк…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот очаровательный таунхаус в Рабате предлагает удобное и полностью меблированное жилое про…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 4
Этот потрясающий 4-спальный таунхаус, расположенный в очаровательном городе Рабат на Мальте,…
Цена по запросу
Оставить заявку
TekceTekce
Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус в Рабате с большим задним садом и полным воздушным пространством. Недвижимость имее…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Необращенный угловой таунхаус, расположенный в деревенском центре Рабата, расположен на 2 до…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Очаровательный непревращенный таунхаус продается с разрешениями на планирование, чтобы быть …
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя роскошь жизни в центре Рабата с этим эксклюзивным таунхаусом. Когда вы вхо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Этот потрясающий таунхаус на продажу в Рабате (UCA) предлагает идеальное сочетание современн…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот дом расположен в очень тихом жилом районе в Рабате. Он состоит из отдельной кухни и гос…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Откройте для себя непревзойденный таунхаус с 2/3 спальней в сердце Рабата - скрытый драгоцен…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот очаровательный таунхаус в Рабате, Мальта предлагает идеальное сочетание современных удо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Это уникальная возможность для таунхауса в лучшем районе Рабата, имеющего множество традицио…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Rabat, Мальта
Таунхаус
Rabat, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Недавно отремонтированный по высоким стандартам, этот красивый таунхаус находится в деревне …
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти