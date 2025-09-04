Показать объекты на карте Показать объекты списком
Таунхаусы в South Eastern Region, Мальта

Zejtun
4
Cospicua
7
Paola
4
Senglea
7
37 объектов найдено
Таунхаус в Валлетта, Мальта
Таунхаус
Валлетта, Мальта
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Valletta Townhouse идеально подходит для B n b или инвестиций в аренду, включая гостиную. От…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Zejtun, Мальта
Таунхаус
Zejtun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот очаровательный таунхаус / фермерский дом расположен на спокойной окраине Зейтуна, предл…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Senglea, Мальта
Таунхаус
Senglea, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Полностью меблированный уютный таунхаус, расположенный в самом центре города, ему 300 лет, н…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Cospicua, Мальта
Таунхаус
Cospicua, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Очень хорошо сохранившийся Таунхаус, расположенный в этом тихом жилом районе Коспикуа. Прожи…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Birgu, Мальта
Таунхаус
Birgu, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Ищете очаровательную и ухоженную недвижимость в историческом месте? Посмотрите не дальше, че…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Марса, Мальта
Таунхаус
Марса, Мальта
Участок для таунхауса, расположенного на границе Марсы с Корми. Потенциал для строительства …
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Birgu, Мальта
Таунхаус
Birgu, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Таунхаус на главной площади установлен на 4 этажах с пространством для лифта. Недвижимость и…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Cospicua, Мальта
Таунхаус
Cospicua, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
4-спальный городской дом в Бормле с потрясающим видом. Это свойство включает в себя кухню / …
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Paola, Мальта
Таунхаус
Paola, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Хорошо законченный Таунхаус в тихом жилом районе в Паоле. Проживание состоит из приветственн…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Марса, Мальта
Таунхаус
Марса, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус с 2 спальнями в Марсе. Очень центральная и близкая ко всем удобствам. Это свойство …
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Cospicua, Мальта
Таунхаус
Cospicua, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
2-спальный наземный этаж Maisonette в центральном районе в Коспикуа.Этот мезонет предлагает …
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Zejtun, Мальта
Таунхаус
Zejtun, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Расположенный в самом сердце старой части Зейтуна, этот очаровательный старый таунхаус может…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Zejtun, Мальта
Таунхаус
Zejtun, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Просторный таунхаус площадью 450 кв.м. с щедрым садом на 250 кв.м. и площадью строительства …
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Paola, Мальта
Таунхаус
Paola, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Красивый готовый переехать в 3 двухспальный таунхаус - отличная возможностьСостоит из привет…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Cospicua, Мальта
Таунхаус
Cospicua, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус с 5 спальнями в Бормле очень центральный и рядом со всеми удобствами. Это свойство …
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Senglea, Мальта
Таунхаус
Senglea, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Senglea (Исла) Конвертированная дизайнерская отделка и меблированный домЦентральный двор - П…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Senglea, Мальта
Таунхаус
Senglea, Мальта
Количество спален 5
Эта потрясающая недвижимость состоит из двух соседних городских домов. В одном из домов есть…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Birgu, Мальта
Таунхаус
Birgu, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус с 2 спальнями в Биргу, эта недвижимость включает в себя кухню / столовую, коридор с…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Марса, Мальта
Таунхаус
Марса, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Большой Таунхаус в отличном месте в Марсе, размером примерно 178 кв.м. Идеально подходит для…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Cospicua, Мальта
Таунхаус
Cospicua, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Этот недавно преобразованный таунхаус может похвастаться четырьмя спальнями и двумя ванными …
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Paola, Мальта
Таунхаус
Paola, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Прекрасный таунхаус в самом сердце Паолы. Окруженный всеми удобствами. При входе большой кор…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Zabbar, Мальта
Таунхаус
Zabbar, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Продается в Haz-Zabbar•Для тех, кто ищет роскошные дома с просторными садами, Хаз-Заббар пре…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Флориана, Мальта
Таунхаус
Флориана, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Таунхаус во Флориане с видом на три города и Гранд-Харбор можно превратить в прекрасный бути…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Марса, Мальта
Таунхаус
Марса, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Таунхаус на продажу в Марсе. Эта недвижимость расположена в центре города, также недалеко от…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Tarxien, Мальта
Таунхаус
Tarxien, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Этот недавно отремонтированный из раковины Таунхаус расположен в тихом районе Тарксиен, неда…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Марса, Мальта
Таунхаус
Марса, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот потрясающий таунхаус, расположенный в тихом городе Марса, предлагает не только спокойну…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Senglea, Мальта
Таунхаус
Senglea, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Прекрасный таунхаус на главной улице в одном из трех городов.Полный оригинальных особенносте…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Марса, Мальта
Таунхаус
Марса, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Марса Таунхаус... Недвижимость состоит из приветственной формальной гостиной с открытой план…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Марса, Мальта
Таунхаус
Марса, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Таунхаус с 3 спальнями в Марсе, очень центральный и рядом со всеми удобствами. Это свойство …
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Cospicua, Мальта
Таунхаус
Cospicua, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Cottonera в 3 городах в Cospicua, отличный таунхаус с разрешением на планирование для 4 спал…
Цена по запросу
Оставить заявку

