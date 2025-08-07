Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Мальта
  3. Gozo Region
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Gozo Region, Мальта

Виктория
6
Таунхаус Удалить
Очистить
34 объекта найдено
Таунхаус в Kercem, Мальта
Таунхаус
Kercem, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Таунхаус на продажу в очаровательной деревне Керсем. Это аутентичное свойство может похваста…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Munxar, Мальта
Таунхаус
Munxar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Недавно преобразованный таунхаус в идиллическом городе Мунксар, Гозо находится в нескольких …
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Kercem, Мальта
Таунхаус
Kercem, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот двухэтажный таунхаус предлагает множество возможностей, с просторными интерьерами, гото…
Цена по запросу
Оставить заявку
TekceTekce
Таунхаус в Сан Лоренц, Мальта
Таунхаус
Сан Лоренц, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Этот красивый 5-спальный таунхаус в причудливом городе Сан-Лоренц является очаровательной со…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Xewkija, Мальта
Таунхаус
Xewkija, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этот таунхаус, расположенный в Xewkija, имеет 3 спальни, 3 ванные комнаты, подвал и внешний бассейн
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Zebbug, Мальта
Таунхаус
Zebbug, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Очаровательный, необращенный таунхаус, расположенный в очень востребованной деревне Зеббуг. …
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Munxar, Мальта
Таунхаус
Munxar, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в причудливом городе Мунксар, в нескольких минутах езды от живописного залива …
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Виктория, Мальта
Таунхаус
Виктория, Мальта
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Красивый таунхаус с большим садом, расположенный в сердце Виктории, рядом со всеми удобствам…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Виктория, Мальта
Таунхаус
Виктория, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этот непревращенный таунхаус в Виктории, Гозо, доступен для продажи. На первом этаже есть ра…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Виктория, Мальта
Таунхаус
Виктория, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ВИКТОРИЯ ГОЗО: Угловой таунхаус. Построен в 1600-х годах в центре Виктории. Окруженные стары…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Fontana, Мальта
Таунхаус
Fontana, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ФОНАТАНА ГОЗО: Это таунхаус, который охватывает 3 этажа и имеет 3 спальни и 2 ванные комнаты…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Fontana, Мальта
Таунхаус
Fontana, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Этот очаровательный таунхаус расположен недалеко от Виктории Гозо, в нескольких минутах ходь…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Сан Лоренц, Мальта
Таунхаус
Сан Лоренц, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Сан-Лавренц-Гозо. 70-летний Таунхаус в причудливой деревне Святого Лаврентия.• Это 4-спальны…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Xewkija, Мальта
Таунхаус
Xewkija, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
XEWKIJA GOZO: Новым на рынке является таунхаус 423SQM. Этот исторический таунхаус, который и…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Xewkija, Мальта
Таунхаус
Xewkija, Мальта
Красивый необращенный Дом Персонажа в Севкия Откройте для себя очарование и потенциал этого…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Xaghra, Мальта
Таунхаус
Xaghra, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Необращенный 4-х спальный таунхаус, расположенный в самом сердце Виктории, в нескольких мину…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Nadur, Мальта
Таунхаус
Nadur, Мальта
НОВОСТИ НА МАРКЕТЕ - Дома - Надур Проект расположен на окраине Надура. Каждый дом имеет отк…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Xewkija, Мальта
Таунхаус
Xewkija, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Это уникальный городской дом с 3 спальнями, 3 ванные комнаты, кухня и жилое пространство, од…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Виктория, Мальта
Таунхаус
Виктория, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Продается в Victoria Gozo.•Исключительный четырехуровневый фермерский дом в форме раковины п…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Виктория, Мальта
Таунхаус
Виктория, Мальта
Количество спален 4
Этот 4-спальный таунхаус расположен в самом сердце Виктории, в нескольких минутах ходьбы от …
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Виктория, Мальта
Таунхаус
Виктория, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Виктория ГОЗО: Городской дом Расположенная в самом центре города эта недвижимость готова ста…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Zebbug, Мальта
Таунхаус
Zebbug, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Хаз-Зеббаг Таунхаус. Этот очаровательный, хорошо размером таунхаус расположен в самом сердце…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Zebbug, Мальта
Таунхаус
Zebbug, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Конструктивно звучит 3-спальный таунхаус в 1 минуте езды от набережной. Нужна модернизация, …
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Qala, Мальта
Таунхаус
Qala, Мальта
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 5
Огромный таунхаус, расположенный в центре Калы. Двойной фронт в старом стиле открывается в ф…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Zebbug, Мальта
Таунхаус
Zebbug, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Отличные возможности для развития в центре Марсалфорна, Гозо. Главное место! Не упустите эту…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Fontana, Мальта
Таунхаус
Fontana, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Необращенный таунхаус, расположенный в Фонтане, на окраине Виктории (Рабат). Недвижимость вк…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Zebbug, Мальта
Таунхаус
Zebbug, Мальта
Количество спален 2
Этот очаровательный таунхаус в живописной деревне Зеббуг является идеальной возможностью для…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Ghajnsielem, Мальта
Таунхаус
Ghajnsielem, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот таунхаус строится в красивой деревне Гайнсиелем, Гозо. Включает в себя: - 3 спальни 1 А…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Ghajnsielem, Мальта
Таунхаус
Ghajnsielem, Мальта
Для продажи: исключительная возможность развития в Гайнсиелеме, Гозо! Расположенная в споко…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Ghajnsielem, Мальта
Таунхаус
Ghajnsielem, Мальта
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Старый дом в центре Гайнсиелема состоит из первого этажа и первого этажа - 1 комната и ванна…
Цена по запросу
Оставить заявку

