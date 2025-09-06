Показать объекты на карте Показать объекты списком
Таунхаус в Слима, Мальта
Таунхаус
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Таунхаус с 3 спальнями в просторном районе в Слиме очень центральный и рядом со всеми удобст…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Слима, Мальта
Таунхаус
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Очаровательный угловой таунхаус с современными обновлениями Этот традиционный угловой таунх…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Слима, Мальта
Таунхаус
Слима, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Необрабатываемый таунхаус в Слиме, расположенный недалеко от улицы Дингли, имеет входную ком…
Цена по запросу
Оставить заявку
Tut TravelTut Travel
Таунхаус в Слима, Мальта
Таунхаус
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Sliema Converted Town House - центральное расположение - Полностью меблированная - собственн…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Слима, Мальта
Таунхаус
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
SLIEMA - Таунхаус, расположенный в одной из самых привлекательных, хорошо расположенных, вос…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Слима, Мальта
Таунхаус
Слима, Мальта
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Редко найти. Безукоризненно сохранил Таунхаус до высоких стандартов мастерства, расположенны…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Слима, Мальта
Таунхаус
Слима, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
UCA AREA - Безукоризненно, 500 кв.м. Городской дом в самом сердце Слимы. Этот прекрасный сем…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Слима, Мальта
Таунхаус
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
3 спальня, 3 ванная комната, очаровательный таунхаус, расположенный на 3 этажах, с видом на …
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Слима, Мальта
Таунхаус
Слима, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Труднодостижимая возможность приобрести аутентичный двухгранный таунхаус в Слиме, построенны…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Слима, Мальта
Таунхаус
Слима, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Расположенный на одной из самых престижных улиц Слимаса, эта редкая возможность имеет двухгр…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Слима, Мальта
Таунхаус
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Высоко преобразованный таунхаус Слима, имеющий прекрасный фасад, сохраняющий оригинальные че…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Слима, Мальта
Таунхаус
Слима, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Высоко законченный Таунхаус, расположенный в этом популярном тихом районе в Слиме. Проживани…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Слима, Мальта
Таунхаус
Слима, Мальта
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот роскошный переоборудованный таунхаус с 3 спальнями, расположенный в самом сердце Слимы,…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Слима, Мальта
Таунхаус
Слима, Мальта
Количество спален 3
Таунхаус, расположенный в тихом жилом районе в Слиме (район Савой), этот просторный таунхаус…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Слима, Мальта
Таунхаус
Слима, Мальта
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Слима - Двуликий, угловой таунхаус, необращенный. Площадь участка 170 кв.м, ширина фасада 11…
Цена по запросу
Оставить заявку
