Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Валкский край
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Валкском крае, Латвия

Валка
9
Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Валка, Латвия
Квартира 5 комнат
Валка, Латвия
Число комнат 5
Площадь 194 м²
Этаж 2/7
Предлагаем на продажу просторную квартиру в новом доме элитного класса. Эксклюзивный малоква…
$1,29 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Валка, Латвия
Квартира 4 комнаты
Валка, Латвия
Число комнат 4
Площадь 128 м²
Этаж 5/7
Предлагаем на продажу 3х-этажный пентхаус в новом доме. Эксклюзивный малоквартирный жилой пр…
$857,059
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Валкском крае, Латвия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти