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Жильё в Валкский край, Латвия

Валка
6
6 объектов найдено
Квартира 2 комнаты с парковкой, с охраняемой территорией в Валка, Латвия
Квартира 2 комнаты с парковкой, с охраняемой территорией
Валка, Латвия
Комнаты 2
Площадь 64 м²
Этаж 3/4
Элитный Клубный дом в Сердце Юрмалы – “Vivaldi Platinum”Площади апартаментов от 63.6 до 318.…
€213,200
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Квартира 3 комнаты с лифтом, с двором, с подвалом в Валка, Латвия
Квартира 3 комнаты с лифтом, с двором, с подвалом
Валка, Латвия
Комнаты 3
Площадь 95 м²
Этаж 2/4
Vivaldi Platinum – это синоним качества. При строительстве использовали только самые лучшие …
€277,440
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Квартира 4 комнаты с лифтом, с двором, с подвалом в Валка, Латвия
Квартира 4 комнаты с лифтом, с двором, с подвалом
Валка, Латвия
Комнаты 4
Площадь 124 м²
Этаж 3/4
Vivaldi Platinum – это синоним качества. При строительстве использовали только самые лучшие …
€397,440
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Квартира 3 комнаты с лифтом, с двором, с подвалом в Валка, Латвия
Квартира 3 комнаты с лифтом, с двором, с подвалом
Валка, Латвия
Комнаты 3
Площадь 122 м²
Этаж 1/4
Vivaldi Platinum – это синоним качества. При строительстве использовали только самые лучшие …
€381,140
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Квартира 3 комнаты с лифтом, с двором, с подвалом в Валка, Латвия
Квартира 3 комнаты с лифтом, с двором, с подвалом
Валка, Латвия
Комнаты 3
Площадь 95 м²
Этаж 1/4
Vivaldi Platinum – это синоним качества. При строительстве использовали только самые лучшие …
€305,280
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Квартира 3 комнаты с лифтом, с двором, с подвалом в Валка, Латвия
Квартира 3 комнаты с лифтом, с двором, с подвалом
Валка, Латвия
Комнаты 3
Площадь 111 м²
Этаж 3/4
Vivaldi Platinum – это синоним качества. При строительстве использовали только самые лучшие…
€356,160
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Типы недвижимости в Валкский край

квартиры

Параметры недвижимости в Валкский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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