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Жильё в Тукумс, Латвия

1 объект найдено
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с видом на лес в Тукумс, Латвия
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с видом на лес
Тукумс, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 2/2
10 м от берега озера, вид из всех окон на озеро.На первом этаже просторная гостиная с кухней…
€159,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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