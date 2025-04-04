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Жильё в Салдус, Латвия

2 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Салдус, Латвия
Дом 3 комнаты
Салдус, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$201,921
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Салдус, Латвия
Дом 4 комнаты
Салдус, Латвия
Число комнат 4
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
$135,464
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов