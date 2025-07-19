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Квартиры в Rucavas pagasts, Латвия

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1 объект найдено
Квартира 10 комнат в Rucavas pagasts, Латвия
Квартира 10 комнат
Rucavas pagasts, Латвия
Число комнат 10
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 538 м²
Этаж 3/3
Гостевой дом в Папе - главное здание 3-этажное (538,8 кв.м). 10 номеров (на 30 человек) - 2-…
$281,317
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Параметры недвижимости в Rucavas pagasts, Латвия

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