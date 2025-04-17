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Жильё в Rucavas pagasts, Латвия

1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Rucavas pagasts, Латвия
Коттедж 5 комнат
Rucavas pagasts, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$181,931
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Rucavas pagasts, Латвия

с видом на море
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов