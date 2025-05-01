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Квартиры с террасой в Ogresgala pagasts, Латвия

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Ogresgala pagasts, Латвия
Квартира 3 комнаты
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 3
Площадь 118 м²
Этаж 2/4
Предлагаем эксклюзивную квартиру с двумя спальнями в новом проекте Legend в Юрмале, Булдури.…
$945,733
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Квартира 4 комнаты в Ogresgala pagasts, Латвия
Квартира 4 комнаты
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 4
Площадь 374 м²
Продаем роскошный пентхаус в клубном доме ARTHAUS! Проект ARTHAUS создан в тихом район…
$1,03 млн
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Квартира 2 комнаты в Ogresgala pagasts, Латвия
Квартира 2 комнаты
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2/4
Предлагаем приобрести квартиру, расположенную в Юрмале, район Лиелупе. Первая линия моря. В …
$739,194
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Квартира 3 комнаты в Ogresgala pagasts, Латвия
Квартира 3 комнаты
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 3
Площадь 236 м²
Этаж 2/6
Продаём квартиру в Лиелупе, в дюнной зоне в элитном проекте“Marenbad-2”. У каждой комнаты ес…
$1,02 млн
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Параметры недвижимости в Ogresgala pagasts, Латвия

Недорогая
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