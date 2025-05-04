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Дома с видом на море в Ogres novads, Латвия

Ogresgala pagasts
20
Keipenes pagasts
3
1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 4
Площадь 155 м²
Этаж 20/20
Уникальная квартира – пентхаус на последнем этаже 20-этажного жилого и бизнес-здания в стиле…
$763,949
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Параметры недвижимости в Ogres novads, Латвия

с гаражом
с террасой
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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