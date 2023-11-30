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Дома в Ogres novads, Латвия

3 объекта найдено
Дом 1 спальня в хорошем состоянии в Огре, Латвия
Дом 1 спальня в хорошем состоянии
Огре, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/2
Продается садовый дом с согласованным проектом и действующим разрешением на строительство в …
€35,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в keipenes pagasts, Латвия
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
keipenes pagasts, Латвия
Комнаты 5
Площадь 236 м²
Количество этажей 2
В Юрмале, в районе Вайвари, на улице Заля 3 предлагаем 16 рядных домов Рондо. Если для Вас…
€300,000
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Дом 5 комнат с кондиционером в keipenes pagasts, Латвия
Дом 5 комнат с кондиционером
keipenes pagasts, Латвия
Комнаты 5
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Дом построен из экологических материалов. Стены выполнены из блоков Aeroc. С высоким уровнем…
€250,000
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Параметры недвижимости в Ogres novads, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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